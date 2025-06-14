Авокадо станет мягким и вкусным, если правильно его хранить.

Сторонники правильного питания ценят авокадо, ведь знают о его полезных свойствах. Однако в незрелом виде он может вызвать пожизненное отторжение - твердый, безвкусный и совсем неаппетитный. В магазинах этот продукт часто продают недоспевшим, чтобы не испортился. Поэтому его желательно покупать заранее и правильно хранить для идеального состояния.

Куда положить авокадо, чтобы оно дозрело

Простой способ ускорить вызревание овоща назвало издание Express. Для этого его стоит хранить по соседству с фруктами, которые выделяют этилен - вещество, ускоряющее естественное созревание и улучшающее вкус. К ним относятся бананы, яблоки, апельсины.

Вот как сделать, чтобы авокадо быстрее поспело: положите зеленый овощ в бумажный пакет вместе с перечисленными фруктами, и оставьте в темном прохладном месте минимум на сутки. Упаковка нужна для того, чтобы этилен скопился в большой концентрации.

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Важно использовать именно бумажную, а не полиэтиленовую обертку, поскольку последняя не пропускает воздух и накапливает влагу. В результате авокадо не поспеет, а сгниет.

Если нет бумажного пакета, есть альтернативный способ, как хранить авокадо, чтобы оно дозрело. Оставьте его в миске или корзинке без крышки, и засыпьте большим количеством яблок. Накройте емкость полотенцем и поставьте в неосвещенное место, например, кухонный шкаф. Уже на следующий день продукт станет нежным и приятно маслянистым.

Издание предупреждает - в интернете иногда советуют поместить овощ в духовку, чтобы авокадо быстро созрело. Но так лучше не делать. Овощ действительно размягчится, но будет ужасным на вкус и лишится полезных свойств.

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