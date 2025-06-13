Среди источников вдохновения называют Splinter Cell, Assassin's Creed и Stray

Состоялся неожиданный анонс игры Cat Assassin про антропоморфного кота-ассасина, живущего в мире кошачьего нео-нуара. Об этом сообщает издание GameRant.

Продюсером игры выступает актер и бывший рестлер Дейв Батиста. Сценарий пишет Стив Лернер, работавший над хитовой адвенчурой Stray про потерявшегося кота.

Разработчики описывает игру как "юмористическую смесь Assassin's Creed, и Splinter Cell". В планах – сделать из Cat Assassin целую медиафраншизу, куда будут входить мультфильмы, сериалы и полнометражные фильмы, а также и видеоигры.

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Пока что проект находится на ранней стадии, больше подробностей нет. Не исключено, что главного героя озвучит Батиста, однако в анонсе об этом не говорится.

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