Несколько категорий пенсионеров будут полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

В Украине есть льготы для пенсионеров, о которых мало кому известно. Одна из них - полное освобождение от коммуналки при некоторых условиях. Мы расскажем, в каких случаях можно не платить за коммунальные услуги пожилым людям, и какие документы для этого нужно предоставить.

Кто освобождается от уплаты коммунальных платежей из пенсионеров

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, для некоторых категорий украинцев действует полная 100%-ная компенсация услуг ЖКХ и стоимости покупку печного отопления и сжиженного газа.

Это касается пенсионеров, которые живут в сельской местности и ранее до выхода на пенсию работали в следующих профессиях и местах работы:

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образование;

культура;

медицина и фармацевтика;

защита растений;

библиотеки и музеи;

заведения культуры.

На момент выхода на пенсию у них должно быть не менее трех полных лет стажа. Компенсация коммуналки предоставляется только самому пенсионеру (но не его родственникам) на период не дольше конца текущего года.

Однако есть ещё одно важное требование насчет того, когда можно не платить за коммунальные услуги. Среднемесячный доход семьи пенсионера должен составлять не более 4240 гривень. Если пенсия больше этой суммы, то льгота не полагается.

Чтобы получить скидку, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с двумя документами - заявлением и справкой про право на льготу от заведения, где работал льготник. Если учреждение ликвидировано, можно обратиться в сельскую раду с доказательствами в трудовой книжке.

Ранее мы называли другие условия, когда можно не платить за коммунальные услуги. Это возможно в двух случаях: если человек не проживал дома более 30 дней (и может доказать это документально) или если услуги оказывали не полностью или некачественно.

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