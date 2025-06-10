Като Конацу говорит, что слишком долго пробыла в шкуре Хинако в мире Silent Hill.

Новый Silent Hill f обещает стать самой жестокой и морально тяжелой игрой серии. Например, в Японии игре уже присвоили максимальный возрастной рейтинг, чего раньше с проектами серии не случалось.

Но, как оказалось, Silent Hill f стал настоящим испытанием еще и для актеров. Актриса Като Конацу, которая играет главную героиню Хинако Шимизу, призналась, что настолько сильно вжилась в роль, что оказалась на грани безумия:

"Я уже давно живу в мире Silent Hill как Хинако. В некоторые дни я почти чувствовала, как теряю рассудок, но это стоило того, чтобы внести свой вклад в эту игру".

Благодаря сайту возрастной комиссии мы знаем, что в игре будет полно жестоких сцен, например, не обойдется без ритуалов с актами насилия, такими как распиливание руки или снятие частей лица с человека.

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Даже сама Konami предупреждает на странице Steam, что если во время игры в Silent Hill f вы чувствуете себя некомфортно, или у вас появляются суицидальные мысли, то надо немедленно прекратить играть и провести время с близкими.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что над Silent Hill f работают авторы культовой визуальной новеллы "Когда плачут цикады". Сценарий для проекта написал автор оригинальной визуальной новеллы, а композиторы игры помогают Акире Ямаоке.

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