Рассказываем, как удобрить огурцы, но при этом не навредить им подкормкой.

Во время своего роста и плодоношения огурцы остро нуждаются в калии. Для этого можно использовать настой из банановой кожуры как удобрение.

Калий нужен огурцам, потому что он:

усиливает рост плодов и завязей;

улучшает вкус и аромат;

делает растения более устойчивыми к болезням.

Использование банановой кожуры позволяет удобрить огурцы органической калиевой подкормкой. Это важно для тех, кто хочет избегать магазинной химии.

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Как приготовить настой из банановой кожуры

Этот органический источник калия очень поможет вашим растениям. Существуют разные способы, как сделать настой из банановой кожуры. Сегодня рассмотрим некоторые из них.

Так, можно нарезать кожуру на кусочки, залить их двумя литрами теплой воды и оставить настаиваться сутки. После этого процеживаем. Для использования нужно стакан этой жидкости разводить в трех литрах воды затем поливать.

Кроме того, можно кожуру измельчить в блендере или мясорубке и развести в воде. На одну кожуру берем литр кипятка. Затем настаиваем три дня в темном месте. Этим настоем можно поливать и опрыскивать растения.

Некоторые садоводы предварительно высушивают кожуру в духовке или на солнце, чтоб можно было измельчить ее в пыль. В этом случае также заливаем кипятком, но настаиваем только два дня.

Преимущества этого метода в том, что можно копить банановый порошок в течение года и использовать, когда надо.

Важно помнить, что хранить такую "банановую воду" нужно подальше от солнца, иначе начнется процесс брожения.

Если же времени готовить настоит нет, то можно просто взять кожуру и прикопать возле ваших растений. Банановые остатки быстро начнут гнить и уже через несколько дней в почве будет больше питательных веществ.

Что важно знать при подкормке бананом

Чтобы вы не навредили своим растениям, рассмотрим, как правильно поливать огурцы банановой кожурой. Очень важно не использовать такое удобрение слишком часто. Перерыв между поливами с добавлением подкормки должен составлять не менее 2-3 недель.

Если вы закапываете кожуру в землю, то дозируйте количество. Больше - не значит лучше.

Не забывайте добавлять также азотные и другие удобрения. Если в почве будет слишком много калия, огурцы начнут хуже усваивать кальций и магний.

В результате это может привести к хлорозу (пожелтению листьев) или деформации плодов. Если вы видите такое на своих кустах, то лучше повременить с использованием банановой подкормкой.

Еще один возможный побочный эффект - это закисление почвы. Так происходит, когда вносится слишком много органики. Из-за этого корням сложнее "дышать".

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