Тушеная капуста - это вкусное и сытное блюдо / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Тушеная капуста в мультиварке получается ничуть не хуже, чем на плите, а даже лучше. Благодаря этой бытовой технике можно облегчить себе работу, ведь блюдо будет готовиться в контролируемых условиях без участия человека.

Сегодня рассмотрим два вкусных рецепта - с мясом и грибами.

Тушеная капуста с фаршем

Тушеная капуста по этому рецепту получается вкусной и нежной. Мясной фарш добавляет сочности. Для приготовления берем:

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  • 500 граммов белокочанной капусты;
  • 300 граммов любого фарша;
  • одну луковицу;
  • столовую ложку растительного масла;
  • соль, перец;
  • полтора стакана воды.

Фарш можно купить или сделать самостоятельно. Капусту шинкуем, лук - мелко режем.

Включаем в мультиварке режим жарки и вливаем в чашу масло. Когда оно нагреется, обжариваем до мягкости лук.

Добавляем фарш и готовим его до смены цвета, постоянно помешивая. Всыпаем капусту, перемешиваем и приправляем. Вливаем воду и включаем программу "Тушение" примерно на два часа. Подавать можно посыпав свежей зеленью.

Тушеная капуста с грибами

Это тоже очень вкусное и самодостаточное блюдо. Оно прекрасно подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:

  • килограмм белокочанной капусты;
  • одну-две моркови;
  • одну-две репчатые луковицы;
  • 300 граммов свежих шампиньонов;
  • столовую ложку томатной пасты;
  • соль, перец;
  • чайную ложку сахара;
  • 30 граммов растительного масла;
  • три-четыре столовые ложки горячей воды;
  • два лавровых листа.

Грибы очищаем и нарезаем, а капусту мелко шинкуем. Очищаем и нарезаем лук с морковкой на мелкие кубики.

Наливаем растительной масло в чашу мальтиварки и выбираем режим "Жарка". Обжариваем грибы около 10 минут. Затем добавляем морковку и лук, готовим их до мягкости.

Томатную пасту разводим горячей водой. Выливаем в чашу и всыпаем капусту. Приправляем специями, кладем лавровый лист и перемешиваем. Готовим на режиме "Тушение" полчаса с закрытой крышкой.

Тушеная капуста с грибами - готова.

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