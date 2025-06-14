Тушеная капуста в мультиварке получается ничуть не хуже, чем на плите, а даже лучше. Благодаря этой бытовой технике можно облегчить себе работу, ведь блюдо будет готовиться в контролируемых условиях без участия человека.
Сегодня рассмотрим два вкусных рецепта - с мясом и грибами.
Тушеная капуста с фаршем
Тушеная капуста по этому рецепту получается вкусной и нежной. Мясной фарш добавляет сочности. Для приготовления берем:
- 500 граммов белокочанной капусты;
- 300 граммов любого фарша;
- одну луковицу;
- столовую ложку растительного масла;
- соль, перец;
- полтора стакана воды.
Фарш можно купить или сделать самостоятельно. Капусту шинкуем, лук - мелко режем.
Включаем в мультиварке режим жарки и вливаем в чашу масло. Когда оно нагреется, обжариваем до мягкости лук.
Добавляем фарш и готовим его до смены цвета, постоянно помешивая. Всыпаем капусту, перемешиваем и приправляем. Вливаем воду и включаем программу "Тушение" примерно на два часа. Подавать можно посыпав свежей зеленью.
Тушеная капуста с грибами
Это тоже очень вкусное и самодостаточное блюдо. Оно прекрасно подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:
- килограмм белокочанной капусты;
- одну-две моркови;
- одну-две репчатые луковицы;
- 300 граммов свежих шампиньонов;
- столовую ложку томатной пасты;
- соль, перец;
- чайную ложку сахара;
- 30 граммов растительного масла;
- три-четыре столовые ложки горячей воды;
- два лавровых листа.
Грибы очищаем и нарезаем, а капусту мелко шинкуем. Очищаем и нарезаем лук с морковкой на мелкие кубики.
Наливаем растительной масло в чашу мальтиварки и выбираем режим "Жарка". Обжариваем грибы около 10 минут. Затем добавляем морковку и лук, готовим их до мягкости.
Томатную пасту разводим горячей водой. Выливаем в чашу и всыпаем капусту. Приправляем специями, кладем лавровый лист и перемешиваем. Готовим на режиме "Тушение" полчаса с закрытой крышкой.
Тушеная капуста с грибами - готова.