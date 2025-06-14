Рассказываем, как легко и просто приготовить ужин для всей семьи.

Тушеная капуста в мультиварке получается ничуть не хуже, чем на плите, а даже лучше. Благодаря этой бытовой технике можно облегчить себе работу, ведь блюдо будет готовиться в контролируемых условиях без участия человека.

Сегодня рассмотрим два вкусных рецепта - с мясом и грибами.

Тушеная капуста с фаршем

Тушеная капуста по этому рецепту получается вкусной и нежной. Мясной фарш добавляет сочности. Для приготовления берем:

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500 граммов белокочанной капусты;

300 граммов любого фарша;

одну луковицу;

столовую ложку растительного масла;

соль, перец;

полтора стакана воды.

Фарш можно купить или сделать самостоятельно. Капусту шинкуем, лук - мелко режем.

Включаем в мультиварке режим жарки и вливаем в чашу масло. Когда оно нагреется, обжариваем до мягкости лук.

Добавляем фарш и готовим его до смены цвета, постоянно помешивая. Всыпаем капусту, перемешиваем и приправляем. Вливаем воду и включаем программу "Тушение" примерно на два часа. Подавать можно посыпав свежей зеленью.

Тушеная капуста с грибами

Это тоже очень вкусное и самодостаточное блюдо. Оно прекрасно подойдет на обед или ужин. Для приготовления берем:

килограмм белокочанной капусты;

одну-две моркови;

одну-две репчатые луковицы;

300 граммов свежих шампиньонов;

столовую ложку томатной пасты;

соль, перец;

чайную ложку сахара;

30 граммов растительного масла;

три-четыре столовые ложки горячей воды;

два лавровых листа.

Грибы очищаем и нарезаем, а капусту мелко шинкуем. Очищаем и нарезаем лук с морковкой на мелкие кубики.

Наливаем растительной масло в чашу мальтиварки и выбираем режим "Жарка". Обжариваем грибы около 10 минут. Затем добавляем морковку и лук, готовим их до мягкости.

Томатную пасту разводим горячей водой. Выливаем в чашу и всыпаем капусту. Приправляем специями, кладем лавровый лист и перемешиваем. Готовим на режиме "Тушение" полчаса с закрытой крышкой.

Тушеная капуста с грибами - готова.

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