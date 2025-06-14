Видеокарты цена качество 2025: составлен рейтинг для любого разрешения / фото ComputerBase

В последнее время стали популярны тесты видеокарты по соотношению FPS (кадры в секунду) к рыночной стоимости, которые помогает геймерам выбрать наиболее выгодный вариант. Журналисты зарубежного портала ComputerBase проанализировали рынок и назвали лучшие модели по этому параметру.

В результате исследования выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом для 1080p-гейминга и классической растеризацией является свежая Nvidia RTX 5060. Второе место досталось Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. А замыкает тройку лидеров Radeon RX 7600. 

В задачах с трассировкой лучей дела обстоят немного иначе – здесь наилучшее соотношение цены и быстродействия демонстрирует Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. За ней следует GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, тогда как базовая GeForce RTX 5060 занимает лишь третье место.

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Лучшие видеокарты по соотношению FPS к стоимости для 1080р

В пересчете "количество fps на каждый потраченный евро" лидером подборки для 1440p вновь стала GeForce RTX 5060. А наиболее оптимальной карточкой для 1440р-гейминга с рейтрейсингом назвали Radeon RX 9060 XT 16 ГБ.

Лучшие игровые видеокарты по соотношению FPS к стоимости для 1440р

В разрешении 4K лучшее соотношение FPS/€ предлагает GeForce RTX 5070, опередившая конкурентов в классической растеризации. Меж тем наиболее привлекательной картой для 4К-гейминга с трассировкой лучей является Radeon RX 9070 XT 16 ГБ.

Лучшие игровые видеокарты по соотношению FPS к стоимости для 4К

Сообщается, что доля AMD на рынке видеокарт упала до исторического минимума – 8%, хотя еще 10 лет назад компания контролировала треть рынка. В первом квартале 2025 года доля Nvidia выросла на 8,5% и достигла впечатляющих 92%.

Согласно свежему опросу Steam, более 55% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является RTX 3060.

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