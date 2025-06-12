Рассказываем, как приготовить народные средства от колорадских жуков, которые легко приготовить у себя дома.

Почти все, кто когда-либо выращивал картофель, сталкивались с колорадскими жуками. Эти надоедливые вредители быстро плодятся и стремительно поедают листья растений. К тому же они научились приспосабливаться ко многим отравам, а потому борьба с ними отнимает много времени и сил.

Рассмотрим, как избавиться от колорадского жука навсегда разными способами.

Средства от колорадского жука на основе полыни, чеснока и золы

Народное средство от колорадского жука позволяет бороться с вредителями без использования токсичной химии.

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Например, можно приготовить настой из полыни, хвоща или одуванчика. Достаточно взять 200 граммов травы, отварить и оставить настаиваться. Затем нужно разбавить и поливать растения.

Есть и другой вариант. Для него нужны:

300 граммов измельченной полыни;

стакан золы;

ведро горячей воды.

Все смешиваем, настаиваем и можно опрыскивать.

Можно сделать настой из чеснока. На ведро воды его требуется 200 граммов. Нужно измельчить чеснок, добавить в воду и настаивать около часа. Затем добавляем 40 миллилитров жидкого или столько же граммов твердого мыла. Когда смесь полностью остынет смело обрабатываем кусты.

Также стоит попробовать припылить листву картошки золой. Делать это необходимо рано утром, когда они еще в росе.

Сода от колорадского жука

Чтоб приготовить средство от колорадского жука на основе соды, потребуется всего несколько ингредиентов. Почти все они всегда есть в домах украинцев. Берем:

100 граммов соды;

ведро теплой воды;

150 миллилитров уксуса;

100 миллилитров жидкого мыла (без запаха).

Все смешиваем и используем для опрыскивания картошки. Такую обработку лучше проводить несколько раз с перерывом в три-четыре дня, пока жуки не исчезнут.

Начинать лучше после появления первых вредителей.

Горчица от колорадского жука

Другое проверенное средство от колорадского жука не менее эффективное. Для его приготовления нужно взять:

ведро горячей воды;

200 граммов горчичного порошка;

пять столовых ложек уксуса (9%);

50 граммов натертого хозяйственного мыла.

Готовим смесь из горчицы и воды, оставляем на несколько часов под крышкой. Затем нужно процедить и смешать с остальными ингредиентами. Мыло необходимо для того, чтоб средство прилипло к листьям.

Этой жидкостью опрыскивать картошку, баклажаны и томаты. Использовать ее можно раз в неделю. Если этим средством также раз в неделю поливать землю, то это поможет и от других вредителей.

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