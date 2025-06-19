Удобрение из крапивы и одуванчиков поможет получить хороший урожай.

Настой из крапивы - удобрение, которое насытит растения микроэлементами и азотом. Его главный плюс в том, что оно органическое, а потому можно выращивать овощи без магазинной химии.

Как приготовить настой из крапивы

Классический настой из крапивы делается очень легко и просто. Для него нужно взять:

килограмм свежей крапивы;

ведро воды (дождевой или отстоянной);

емкость для будущего удобрения.

Измельчаем зелень и складываем ее в емкость. Заливаем водой так, чтоб она покрыла крапиву, но до краев емкости осталось пять сантиметров. Накрываем марлей или крышкой и оставляем в тени на неделю бродить.

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Ежедневно перемешивайте, а когда жидкость станет темно-зеленой и будет пениться, значит она готова. Процеживаем и можно использовать.

Для корневой подкормки разбавляем его в пропорции 1 к 10, а для внекорневой - 1 к 20.

Отдельно стоит остановиться на том, как долго можно хранить настой из крапивы. Удобрение оставляем в темном и прохладном месте, например в подвале. Храним до двух-трех недель.

Брожение завершится примерно через 10 дней и после этого стоит как можно скорее израсходовать настой, ведь он начнет утрачивать свои питательные свойства.

Настой из крапивы и одуванчиков

Это удобрение содержит большое количество калия, азота и микроэлементов. Идеально подойдет для полива огурцов, томатов, капусты, перца, зелени и кабачков. Перейдем к тому, как сделать настой из крапивы. Для этого берем:

ведро свежей крапивы;

полведра одуванчиков (можно даже с корнями);

ведро воды;

стакан древесной золы для усиления эффекта.

Измельчаем траву, помещаем в емкость (не металлическую) и заливаем водой, чтоб она покрыла зелень.

Всыпаем золу, перемешиваем, накрываем марлей или крышкой и оставляем на десять дней.

Ежедневно перемешиваем. Когда жидкость потемнеет и появится легкий запах брожения, можно использовать.

Удобрение разводим 1 к 10 с чистой водой. Поливаем этой жидкостью растения под корень раз в неделю.

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