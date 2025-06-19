Настой из крапивы - удобрение, которое насытит растения микроэлементами и азотом. Его главный плюс в том, что оно органическое, а потому можно выращивать овощи без магазинной химии.
Как приготовить настой из крапивы
Классический настой из крапивы делается очень легко и просто. Для него нужно взять:
- килограмм свежей крапивы;
- ведро воды (дождевой или отстоянной);
- емкость для будущего удобрения.
Измельчаем зелень и складываем ее в емкость. Заливаем водой так, чтоб она покрыла крапиву, но до краев емкости осталось пять сантиметров. Накрываем марлей или крышкой и оставляем в тени на неделю бродить.
Ежедневно перемешивайте, а когда жидкость станет темно-зеленой и будет пениться, значит она готова. Процеживаем и можно использовать.
Для корневой подкормки разбавляем его в пропорции 1 к 10, а для внекорневой - 1 к 20.
Отдельно стоит остановиться на том, как долго можно хранить настой из крапивы. Удобрение оставляем в темном и прохладном месте, например в подвале. Храним до двух-трех недель.
Брожение завершится примерно через 10 дней и после этого стоит как можно скорее израсходовать настой, ведь он начнет утрачивать свои питательные свойства.
Настой из крапивы и одуванчиков
Это удобрение содержит большое количество калия, азота и микроэлементов. Идеально подойдет для полива огурцов, томатов, капусты, перца, зелени и кабачков. Перейдем к тому, как сделать настой из крапивы. Для этого берем:
- ведро свежей крапивы;
- полведра одуванчиков (можно даже с корнями);
- ведро воды;
- стакан древесной золы для усиления эффекта.
Измельчаем траву, помещаем в емкость (не металлическую) и заливаем водой, чтоб она покрыла зелень.
Всыпаем золу, перемешиваем, накрываем марлей или крышкой и оставляем на десять дней.
Ежедневно перемешиваем. Когда жидкость потемнеет и появится легкий запах брожения, можно использовать.
Удобрение разводим 1 к 10 с чистой водой. Поливаем этой жидкостью растения под корень раз в неделю.