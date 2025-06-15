Оказалось, что внутреннее строение портативки почти не изменилось, а вот производительность прототипа сильно хромает.

Техноблогер Bringus Studios выпустил 36-минутное видео, в котором подробно изучил, протестировал и разобрал прототип Steam Deck, который продали на eBay.

Как выяснилось, устройство заметно уступает релизной модели по мощности, но по конструкции почти один в один повторяет финальный вариант.

Хозяином раритета оказался ютубер SadlyItsBradley, именно он выкупил инженерный образец устройства за 3 тысячи долларов и дал его на экспертизу Bringus Studios. В подлинности устройства сомнений нет: внешне оно полностью совпадает с прототипом, который в 2022 году показывал разработчик Valve Пьер-Люп Гриф.

Видео дня

На eBay лот появился от продавца Storm City Retro, но как именно инженерный образец Valve оказался у перекупщика - до сих пор загадка. Сначала казалось, что на устройстве нет ОС, но Bringus удалось загрузить раннюю, до сих пор не известную версию SteamOS.

Внутри установлен APU Picasso от AMD, про этот процессор Valve когда-то говорила, что его производительность составляет примерно половину от той, что в финальной версии Steam Deck, но в тестах он показала себя ещё слабее. Counter-Strike 2 и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga идут с трудом, что, скорее всего, связано с отсутствием нужных драйверов.

Сам корпус получился необычным: немного округлый, даже пухлый. Напоминает дизайн времён первого Steam Controller.

Но при этом компоновка - почти один в один с финальной версией. Даже экран остался 16:10, формат, от которого Valve не отказалась до самого релиза. Самое заметное отличие - батарея другой формы и стики, как у Nintendo Switch. К счастью, позже их заменили на полноразмерные аналоговые стики, как у настоящего геймпада.

Ранее мы рассказывали, что на eBay появились уникальные смартфоны от "отца Android", которые так и не вышли. Главной фишкой аппарата должен был стать невероятно вытянутый экран с соотношением сторон 36:9.

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