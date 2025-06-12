На календаре четверг, а значит в Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача – на этот раз все желающие могут забрать известный симулятор Two Point Hospital о развитии собственной больницы.
Акция продлится до 19 июня 18:00 по киевскому времени. Через неделю магазин порадует пользователей детективным симулятором The Operator.
Подробнее о Two Point Hospital
- Это традиционный тайкун в духе классики Theme Hospital. Игра предлагает с нуля построить собственную больницу и привести ее к общественному признанию и финансовому благополучию.
- У Two Point Hospital больше 25 000 отзывов в Steam, игру хвалит 92% поигравших. Отмечают богатые возможности для развития собственного медицинского учреждения, удобный интерфейс и приятный визуальный стиль.
- Отдельного внимания удостоено юмористическому аспекту – от операций на голове, принявшей форму лампочки, до лечения кубизма конечностей.
Напомним, 12 июня в Steam и Epic Games Store состоялся релиз уже бывшего эксклюзива PlayStation – Stellar Blade. Пиковый онлайн игры за пару часов перевалил за 100 000 игроков, ПК-версию хвалит подавляющее большинство геймеров.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.