Изначально планировалось уменьшить его на 15%, но тогда робот выглядел слишком милым.

В Overwatch 2 робот Бастион скоро станет меньше, не по значимости, а буквально. В 17 сезоне его модельку уменьшат на 10%. Такое решение приняли после внутренних тестов, чтобы спасти персонажа от слишком быстрой гибели в бою.

Как объяснил дизайнер героев Скотт Кеннеди, идея уменьшить Бастиона появилась после того, как стало ясно: он слишком часто гибнет сразу после выхода из укрытия. А чем меньше хитбокс - тем труднее в него попасть:

"Сначала мне справедливо сказали, что это будет трудно реализовать. Но потом к нам подключились и другие отделы, и мы протестировали мини-Бастиона внутри студии. Когда мы уменьшили его на 15%, он стал слишком милым, так что мы немного открутили назад".

В итоге остановились на уменьшении ровно на 10%, этого оказалось достаточно, чтобы повысить живучесть героя, но не лишить его внушительности. Всё-таки мы говорим о роботе, который превращается в танк с пулемётом.

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Фанаты в целом отреагировали с юмором. Один из пользователей Reddit предложил свой подход: "Надо было уменьшать Бастиона на 1% каждую неделю и отрицать всё, если кто-то спросит".

Ранее мы рассказывали, что сотни разработчиков Overwatch собрались в профсоюз, чтобы противостоять сокращениям. Главной причиной основания сообщества стала волна увольнений в январе 2024 года.

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