Робин Скотт основал сайт 24 года назад.

Создатель Nexus Mods Робин Скотт, он же Dark0ne, объявил, что отходит от управления проектом. Он запустил сайт 24 года назад из своей спальни на модеме 56k, просто чтобы у моддеров было место, где их работы не исчезнут.

Сегодня Nexus Mods - крупнейшая платформа модов в мире, с миллионами пользователей и миллиардами загрузок. За эти годы сайт вырос в полноценный сервис с поддержкой монетизации, фильтрами, системой рейтингов и поддержкой сотен игр.

Но такой рост дался не просто. Скотт признался, что два десятилетия постоянной работы начали сказываться на здоровье. Он описал своё управление как "ежедневную вахту", где он одновременно чинил баги, читал комментарии, выпускал обновления и разбирал конфликты внутри сообщества. Всё это стало источником хронического выгорания и повлияло на работу команды.

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Сейчас управление сайтом передано другим людям. Скотт отметил, что подобрал подходящих руководителей, а сам отходит от дел, чтобы дать команде возможность двигаться дальше с новым зарядом энергии. При этом сайт не будет меняться, он останется ориентированным на сообщество и моддеров.

Он подчеркнул, что Nexus Mods никогда не был проектом одного человека. Сейчас над сайтом работает 40 человек, многие из них в команде уже почти десятилетие. Новыми руководителями стали Foldeinho и Rapsak, оба давно в индустрии и, по словам Скотта, действительно заботятся о проекте.

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