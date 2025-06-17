Узнайте, какие подкормки любит кабачок в начале лета.

В начале лета у кабачков наступает фаза активного роста и формирования завязей. Внесение подкормок в этот период особенно важно. Удобренные кабачки лучше плодоносят и имеют более крепкий иммунитет. А ещё благодаря микроэлементам овощи становятся вкуснее и полезнее.

Зная, чем подкормить кабачки в июне, вы обязательно получите здоровый и завидный урожай. По этим рецептам можно также удобрять родственные виды - тыквы и патиссоны.

Как подкормить кабачки в период цветения и плодоношения

Чтобы на кустах появилось много завязей, нужно обогатить почву азотом. Для этого готовим смесь из перепревшего навоза и воды - по 2 кг. Затем разведите в 20 л воды и влейте по 1 л раствора под каждый куст.

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Ещё один органический вариант, чем подкормить кабачки, это куриный помет. Он имеет богатый химический состав и очень полезен для молодых побегов. Отходы смешивают с водой в равных количествах и оставляют настояться на 3-4 дня в солнечном месте. Перед поливом разводят ещё раз - 1 л концентрата на 20 л чистой воды.

Очень хорош для тыквенных культур пепел фруктовых деревьев. Есть два способа, как подкормить кабачки золой. При первом вокруг растений выкапывается канава глубиной около 20 см и в неё всыпается удобрений. При втором соединяем 10 столовых ложек пепла и 10 л воды.

Из химических препаратов лучшим, чем лучше подкормить кабачки, считается калия гумат. Для приготовления в 10 л воды растворяют 30 мл, а на бедной земле - 40 мл. Утром или днем полейте грядки, а через несколько часов влейте по литру гуматной смеси на один куст. Предварительный полив нужен, чтобы не сжечь корни.

Ещё один популярный среди дачников продукт - нитроаммофоска. 35 г удобрения нужно растворить в 10 л воды и полить влажную почву.

Для правильного эффекта подкормки должны быть регулярными. Органические средства рекомендуется применять 2 раза в месяц, а минеральные - 3 раза за лето.

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