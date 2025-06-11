Сейчас у MindsEye 42% положительных отзывов в Steam.

Экшен MindsEye от бывшего продюсера серии GTA Лесли Бензиса вышел 10 июня, но старт оказался довольно неудачным. В Steam пиковый онлайн пока не превысил трёх с половиной тысяч игроков, а рейтинг в Steam всё ещё остаётся смешанным, игра набрала всего 42% положительных оценок.

Игроки жалуются практически на всё, самая частая претензия - техническое состояние. Производительность оставляет желать лучшего даже на топовых ПК, часто встречаются фризы, подвисания и баги. Некоторые из них вызывают не просто раздражение, а мешают пройти сюжет. Особенно много ошибок при взаимодействии с NPC, иногда они ведут себя совершенно непредсказуемо.

Геймплей называют банальным и линейным. В нем мало свободы, и он не предлагает интересных механик большую часть времени игрока проводят по коридорному маршруту.

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Даже мини-игры, на которые, по всей видимости, был сделан расчёт, выглядят слабо. Есть ощущение, что основной упор разработчики сделали на пользовательский контент, который ещё предстоит создавать самим игрокам, а не на основную кампанию.

Многие отмечают, что у игры была интересная завязка, и сама история могла бы получиться неплохой. Проблема в том, что технические сбои и сырой геймдизайн не дают полностью погрузиться в сюжет. Вместо напряжённого и кинематографичного приключения получился проект, который ощущается как незавершённый.

MindsEye воспринимается как игра, которую выпустили слишком рано. Впечатление усиливает и то, что пресс-копии журналистам высланы не были, а значит обзоров от изданий на релизе попросту нет.

Ранее один из директоров студии Build a Rocket Boy Марк Герхард заявил, что все негативные отзывы о MindsEye - проплачены.

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