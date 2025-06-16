Bloomberg выяснил, что EA вставляла палки в колёса разработчикам из BioWare.

Релиз Dragon Age: The Veilguard стал одновременно радостью и разочарованием для BioWare.

Критики хвалили игру за бодрый геймплей и в целом удачный запуск, особенно на фоне прежних релизов студии. Но когда проект дошёл до рук старых фанатов, те быстро заподозрили что-то неладное. В The Veilguard почти не осталось той мрачной атмосферы, за которую многие полюбили серию.

И ладно бы дело ограничивалось обсуждением сюжета и подачи. Но часть недовольных пошла дальше и начала атаковать игру за присутствие ЛГБТК+ персонажей, при том, что они были в Dragon Age с самой первой части.

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Для команды BioWare это был неприятный период, некоторые ведущие разработчики были вынуждены уйти из соцсетей из-за шквала хейта и токсичных комментариев.

Но на днях всё поменялось. После крупного расследования Bloomberg, где утверждается, что главной причиной проблем The Veilguard стали решения Electronic Arts, на Reddit начали появляться посты с извинениями.

Один из пользователей, DJReyesSA1995, признался, что несправедливо обвинял креативного директора Джона Эплера, геймдиректора Коринн Буше и сценариста Трика Уикса в провале игры:

"Я полагаю, что никому не интересны мои мысли, но я хочу признать, что, постоянно обвиняя трио, я подталкивал к мысли, что они были единственной или одной из главных причин провала игры и смерти франшизы. Но теперь я могу с уверенностью сказать, что они сделали все, что могли, имея плохие карты на руках".

Пользователи Reddit массово поддержали эти слова. Один из них написал, что Коринн Буше вообще пришла на проект, когда тот уже тонул, и именно она смогла хоть как-то стабилизировать производство.

За штурвал она стала в 2022 году, уже после смены курса с мультиплеера обратно на одиночную игру, и, по мнению многих, именно её усилия спасли The Veilguard от куда более плачевного финала.

Один из самых популярных постов на сабреддите Dragon Age говорит: "Коринн Буше спасла Veilguard от провала, и мы должны извиниться перед ней".

Что до расследования Bloomberg, как оказалось, сначала EA заставила BioWare перезапустить проект с уклоном в игру-сервис и переработать сюжет под мультиплеер, затем - вернуться обратно к одиночной формуле, но уже без времени на полноценную предпродакшн фазу.

Разработчиков торопили, между командами Mass Effect и Dragon Age начался внутренний конфликт, и даже когда вторые взяли штурвал, бюджет на амбициозные решения уже был потрачен. Из-за этого игра в финале страдала от недостатка последствий и ощутимого выбора.

На фоне всего этого запоздавший пересмотр настроения(после жалоб на "избыточную весёлость", забастовка актёров озвучки и непопадание в целевую аудиторию с первым трейлером стали финальными ударами.

Ранее создатель Dragon Age поделился, что EA называла фанатов серии "задротами в пещере". Издатель не сильно беспокоился о возможных продажах игры, ведь всегда была прослойка игроков, которая купит любую RPG.

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