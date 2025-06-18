Существуют три иконы, которые стоит брать с собой в дорогу автомобилисту.

Верующие водители часто размещают в своих машинах иконы, чтоб заручиться божьей защитой в дороге.

Мы узнали у богослова, священника ПЦУ, религиозного обозревателя Ивана Петрущака, как правильно разместить икону в машине и как ее выбрать.

Какие иконы должны быть в машине

По словам священника, Святого Николая считают покровителем водителей и путешественников, поэтому его иконка должна быть в автомобиле. Святитель Николай помогает в дороге, есть специальные молитвы к нему. При жизни он помогал морякам, попавшим в бурю. И еще в машине должны быть иконки Иисуса Христа и Богородицы. Даже если мы молимся Святителю Николаю, он передает эти молитвы в центр - Иисусу Христу, и он нам тоже помогает.

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"То есть как минимум такие три иконки в машине должны быть - Иисуса Христа, Богородицы, Святителя Николая, и они могут размещаться рядом или идти подряд. Дополнительно в авто можно разместить иконку Целителя Пантелеймона, своего ангела-хранителя или Пресвятой Троицы. Нет правил относительно того, сколько именно икон должно быть в машине. По моему мнению, 5-6 иконок в машине достаточно. Все должно быть в пределах разумного - то есть, к примеру, не следует закрывать иконами зеркала, потому что из-за этого может возникнуть аварийная ситуация", - объяснил священник Иван.

Также он предупредил, что в машине нельзя держать большие иконы, поскольку автомобиль - это средство передвижения, а не храм. Большие образы должны быть либо в храмах, либо в домах.

Кроме того, иерей ПЦУ подсказал, как определиться с правильным местом для икон.

"Иконки в авто должны быть в благочестивом месте - обычно их размещают по центру передней панели в салоне машины. Нельзя размещать иконы близко к ногам, в местах, где на образы могут опираться люди", - подытожил он.

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