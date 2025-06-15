С летним солнцестоянием связано несколько украинских примет и ритуалов.

Ежегодно в июне в северном полушарии наступает день летнего солнцестояния - самый продолжительный во всем году. Именно это событие считается настоящим астрономическим началом лета. О нем люди знали с очень давних времен и придавали большое значение. У разных стран мира были собственные праздники, приуроченные к летнему солнцестоянию, например, славянский Ивана Купала или кельтский Албан Хефин.

Когда день летнего солнцестояния в 2025 году

Событие наступает в начале 20-ых чисел июня. Дата может немного смещаться из года в год. День летнего солнцестояния 2025 наступит 21 июня. В 23:42 по Киеву солнце будет находиться в самой высокой точке в северном полушарии.

В Украине это будет самый долгий день года - он продлится 16 часов и 27 минут. В Киеве Солнце взойдет в 4:46 и зайдет только в 21:13. Начиная уже с 22 июня дни будут постепенно сокращаться в длительности. Но до осеннего равноденствия день все равно будет длиннее ночи.

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В южном полушарии Земли всё происходит наоборот - 21 июня будет самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Что нужно и нельзя делать на летнее солнцестояние

До распространения христианства равноденствия и солнцестояния были главными праздниками для наших предков, поскольку непосредственно влияли на повседневную жизнь. Самый длинный день года знаменовал начало посевных работ.

У славян с этим событием связан праздник Ивана Купала, который церковь со временем "перенесла" на день памяти Иоанна Крестителя. Поэтому обычаи солнцестояния у давних украинцев совпадали с купальскими. Люди купались в водоемах, разводили костер, умывались росой, срывали целебные травы и плели венки. Для привлечения счастья старались одеваться в одежду светлых, солнечных оттенков.

За много веков были составлены погодные приметы на день летнего солнцестояния:

если солнце не показывается из-под облаков, то близится непогода;

много звезд ночью - к урожаю грибов и ягод;

тихо и безветренно - к жаркому июню;

если пришла сильная жара, то продлится до конца лета;

много росы утром - к засухе;

громкое стрекотание кузнечиков предвещает грозу.

По народным верованиям 20 и 21 июня нельзя думать о плохом, участвовать в конфликтах, носить грязную одежду, вредить природе и животным. А ещё не стоит оставлять дела незаконченными, иначе до конца года не удастся их завершить.

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