Подкормка нужна для того, чтоб получать хороший урожай даже в плохие погодные условия.

Выращивание дома клубники может стать увлекательным занятием, если знать, как правильно ее удобрить, чтобы был хороший урожай. Когда в награду за свои труды получаешь мисочку сладких ягод, это подтверждает, что сделанное было не зря.

Сегодня рассмотрим, надо ли посыпать клубнику золой и как правильно это сделать.

Можно ли удобрять клубнику древесной золой

Клубнику еще на этапе посадки часто подкармливают этим средством. Благодаря этому в течение первого года растение обеспечено всем необходимым.

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Важно помнить, что между золой и пеплом большая разница. Первая черного цвета с небольшими крупинками недогоревшего дерева или растений, тогда как второй - серый, напоминает пыль.

Удобряют растения именно золой. Ее выбирают за содержания калия, фосфора и целого комплекса микроэлементов. Еще один несомненный плюс - натуральность и экологичность такой подкормки.

Зная, что можно удобрять клубнику золой, перейдем к самому процессу.

Как правильно удобрять клубнику золой

Для полива кустов под корень в ведре воды нужно развести стакан золы. Очень важно поливать аккуратно, не задевая цветы. Также в этот раствор можно добавить 10 капель йода. Он поможет защитить ваши растения он вредителей и болезней.

Кроме того, можно посыпать землю вокруг куста - по одной столовой ложке за раз. Нужно смешать золу с верхним слоем грунта и полить водой.

Для опрыскивания, чтоб защитить клубнику от серой гнили, тли и мучнистой росы надо залить стакан золы двумя литрами кипятка и сутки настаивать. Затем процеживаем, вливаем в ведро воды и используем для опрыскивания раз в две недели.

Чтоб стимулировать появления цветов, стоит приготовить следующий настой. Для него берем:

стакан золы;

чайную ложку борной кислоты;

ведро воды.

Смешиваем все вместе и настаиваем ночь. Подливаем по пол литра под каждый куст.

Напоследок рассмотрим зольно-травяной настой. Для него нужно взять;

стакан золы

литр травяного настоя из крапивы или одуванчика;

восемь-девять литров воды.

Все смешиваем и используем для полива раз в две недели.

Эти простые и эффективные настои помогут укрепить растения, защитить их от болезней и обеспечить обильный урожай. На практике знание, как подкормить клубнику золой, всегда пригодится.

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