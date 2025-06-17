Квас домашний - это особое наслаждение в летний период. Кому-то это может показаться сложным процессом, однако с проверенными рецептами можно без проблем сделать квас в домашних условиях.
- Квас из бузины - рецепт
- Квас из цикория
- Квас из березового сока
- Свекольный квас - рецепт
- Квас домашний - рецепт на 3 литра
Квас из бузины - рецепт
Квас из бузины готовится очень просто, а с добавлением цитрусовых он станет очень освежающим. Чтобы его сделать дома берем:
- 150 граммов цветков бузины;
- ведро воды;
- килограмм сахара;
- три чайные ложки лимонной кислоты или лимона.
Не обязательно готовить так много кваса - можно уменьшить его количество вдвое или втрое. Воду нагреваем до 40 градусов. Растворяем в ней лимонную кислоту и сахар.
Цветы снимаем со стеблей, иначе напиток будет горьковатым. Лимон промываем и снимаем с него цедру без белого.
Когда жидкость остынет до комнатной температуры, переливаем ее в емкость, в которой он будет бродить. Добавляем бузину, цедру и сок лимона.
В емкости должно быть 10% свободного места для брожения. Накрываем марлей и переносим в темное место, где температура будет от 20 до 28 градусов. Оставляем на пять дней, каждые два дня - перемешиваем. Нужно погружать цветы, которые всплывают, иначе может скиснуть сусло.
Далее остается процедить напиток, подсластить по необходимости и разлить по бутылкам. Хранить квас из бузины надо в холодильнике или подвале - температура не должна превышать 10 градусов.
Квас из цикория
Этот напиток может стать едва ли не заменителем холодного кофе летом. Для приготовления берем:
- три литра воды;
- 200 граммов сахара;
- столовую ложку цикория;
- 0,5 чайной ложки лимонной кислоты;
- чайную ложку сухих дрожжей.
В кастрюлю вливаем воду, добавляем лимонную кислоту, сахар, цикорий и перемешиваем. Далее доводим все до кипения и сразу же снимаем с огня. Жидкость должна остыть до комнатной температуры.
Далее добавляем дрожжи, перемешиваем, накрываем крышкой или марлей и оставляем на шесть часов. После этого должна появиться пенка, что покажет активацию дрожжей.
Процеживаем, разливаем по бутылкам и оставляем в холодильнике несколько дней.
В целом можно готовить квас из цикория на 5 литров или даже больше - желаемый объем высчитывается из базовой пропорции.
Квас из березового сока
Это необычный, освежающий напиток, который стоит попробовать приготовить дома. Для него нужно взять:
- три литра березового сока;
- две столовые ложки сахара;
- 300 граммов изюма;
- 200 граммов сушеных яблок;
- шесть штук вяленого чернослива.
Теперь перейдем к тому, как сделать квас. Нужно процедить сок через марлю или мелкое сито и разлить по пластиковым бутылкам на 1,5 л, оставив место для брожения. Всыпаем по ложке сахара и смешиваем до растворения.
Сухофрукты промываем и делим между бутылками. Выдавливаем воздух и плотно закрываем их. Оставляем на четыре дня в теплом месте для брожения.
Затем надо снова процедить, положить в холодильник и можно наслаждаться.
Свекольный квас - рецепт
Это древний украинский напиток, который далеко не каждый пробовал в своей жизни. Это лето может стать той самой возможностью нового кулинарного опыта. Для приготовления берем:
- 500 граммов свеклы;
- 200 граммов сахара;
- 2,5 литра воды.
Чистую и вымытую свеклу режем на кубики и засыпаем в банку. Она должна занять две трети емкости.
Всыпаем сахар и заливаем холодной кипяченой водой, чтобы она на три-пять сантиметров покрыла свеклу. Накрываем марлей, сложенной в несколько слоев и оставляем на несколько дней бродить. О старте этого процесса просигнализируют пузырьки на поверхности.
Далее хранить свекольный квас нужно в холодильнике.
Квас домашний - рецепт на 3 литра
Многим с детства знаком хлебный квас - бабушкин рецепт запомнился надолго. Однако новые варианты этого напитка такие же замечательные. Чтобы сделать вкусный и натуральный квас берем:
- 250 граммов солодового экстракта или солода;
- 100 граммов хлебного жома;
- три литра воды;
- 20 граммов сухих дрожжей;
- одно яблоко или лимон;
- 100 граммов меда или сахара.
Смешиваем солод с жомом в большой емкости. Вливаем туда воду и перемешиваем до растворения солода. Всыпаем дрожжи, снова перемешиваем и оставляем на ночь.
После начала брожения добавляем сахар, нарезанное яблоко и оставляем на несколько дней. Время от времени надо перемешивать. Затем процеживаем и наслаждаемся. Хранить можно несколько дней в холодильнике.