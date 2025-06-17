Рассказываем, как сделать квас из разных продуктов у себя дома.

Квас домашний - это особое наслаждение в летний период. Кому-то это может показаться сложным процессом, однако с проверенными рецептами можно без проблем сделать квас в домашних условиях.

Квас из бузины - рецепт

Квас из бузины готовится очень просто, а с добавлением цитрусовых он станет очень освежающим. Чтобы его сделать дома берем:

150 граммов цветков бузины;

ведро воды;

килограмм сахара;

три чайные ложки лимонной кислоты или лимона.

Не обязательно готовить так много кваса - можно уменьшить его количество вдвое или втрое. Воду нагреваем до 40 градусов. Растворяем в ней лимонную кислоту и сахар.

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Цветы снимаем со стеблей, иначе напиток будет горьковатым. Лимон промываем и снимаем с него цедру без белого.

Когда жидкость остынет до комнатной температуры, переливаем ее в емкость, в которой он будет бродить. Добавляем бузину, цедру и сок лимона.

В емкости должно быть 10% свободного места для брожения. Накрываем марлей и переносим в темное место, где температура будет от 20 до 28 градусов. Оставляем на пять дней, каждые два дня - перемешиваем. Нужно погружать цветы, которые всплывают, иначе может скиснуть сусло.

Далее остается процедить напиток, подсластить по необходимости и разлить по бутылкам. Хранить квас из бузины надо в холодильнике или подвале - температура не должна превышать 10 градусов.

Квас из цикория

Этот напиток может стать едва ли не заменителем холодного кофе летом. Для приготовления берем:

три литра воды;

200 граммов сахара;

столовую ложку цикория;

0,5 чайной ложки лимонной кислоты;

чайную ложку сухих дрожжей.

В кастрюлю вливаем воду, добавляем лимонную кислоту, сахар, цикорий и перемешиваем. Далее доводим все до кипения и сразу же снимаем с огня. Жидкость должна остыть до комнатной температуры.

Далее добавляем дрожжи, перемешиваем, накрываем крышкой или марлей и оставляем на шесть часов. После этого должна появиться пенка, что покажет активацию дрожжей.

Процеживаем, разливаем по бутылкам и оставляем в холодильнике несколько дней.

В целом можно готовить квас из цикория на 5 литров или даже больше - желаемый объем высчитывается из базовой пропорции.

Квас из березового сока

Это необычный, освежающий напиток, который стоит попробовать приготовить дома. Для него нужно взять:

три литра березового сока;

две столовые ложки сахара;

300 граммов изюма;

200 граммов сушеных яблок;

шесть штук вяленого чернослива.

Теперь перейдем к тому, как сделать квас. Нужно процедить сок через марлю или мелкое сито и разлить по пластиковым бутылкам на 1,5 л, оставив место для брожения. Всыпаем по ложке сахара и смешиваем до растворения.

Сухофрукты промываем и делим между бутылками. Выдавливаем воздух и плотно закрываем их. Оставляем на четыре дня в теплом месте для брожения.

Затем надо снова процедить, положить в холодильник и можно наслаждаться.

Свекольный квас - рецепт

Это древний украинский напиток, который далеко не каждый пробовал в своей жизни. Это лето может стать той самой возможностью нового кулинарного опыта. Для приготовления берем:

500 граммов свеклы;

200 граммов сахара;

2,5 литра воды.

Чистую и вымытую свеклу режем на кубики и засыпаем в банку. Она должна занять две трети емкости.

Всыпаем сахар и заливаем холодной кипяченой водой, чтобы она на три-пять сантиметров покрыла свеклу. Накрываем марлей, сложенной в несколько слоев и оставляем на несколько дней бродить. О старте этого процесса просигнализируют пузырьки на поверхности.

Далее хранить свекольный квас нужно в холодильнике.

Квас домашний - рецепт на 3 литра

Многим с детства знаком хлебный квас - бабушкин рецепт запомнился надолго. Однако новые варианты этого напитка такие же замечательные. Чтобы сделать вкусный и натуральный квас берем:

250 граммов солодового экстракта или солода;

100 граммов хлебного жома;

три литра воды;

20 граммов сухих дрожжей;

одно яблоко или лимон;

100 граммов меда или сахара.

Смешиваем солод с жомом в большой емкости. Вливаем туда воду и перемешиваем до растворения солода. Всыпаем дрожжи, снова перемешиваем и оставляем на ночь.

После начала брожения добавляем сахар, нарезанное яблоко и оставляем на несколько дней. Время от времени надо перемешивать. Затем процеживаем и наслаждаемся. Хранить можно несколько дней в холодильнике.

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