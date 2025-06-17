Компания блокирует консоли за использование любых сторонних картриджей.

Nintendo, как известно, не любит пиратов. Но теперь она, похоже, банит даже тех, кто просто использует флеш-картриджи для запуска резервных копий собственных игр.

Речь о MIG Switch, устройстве, которое вставляется в слот консоли и позволяет запускать игры с карты памяти. После недавнего обновления прошивки MIG Switch стал совместим с новой консолью Switch 2. И сразу после этого начали появляться сообщения о банах.

Так, пользователь SwitchTools сообщил, что его Switch 2 забанили после использования MIG Switch даже с легальными дампами его собственных игр:

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"Мой Switch 2 получил бан, хотя я использовал только копии своих картриджей. Похоже, Nintendo что-то отслеживает. Очень не советую пользоваться MIG Switch. И раньше это было рискованно, а теперь тем более".

На экране его консоли появилась ошибка 2124-4508, что по справке Nintendo означает перманентный бан за нарушение пользовательского соглашения. Доступ к онлайн-сервисам с этой консоли теперь невозможен.

Похожие жалобы появляются и на Reddit: "Только вставил MIG Flash в Switch 2 - и сразу бан. В аккаунт пока пускает, но сама консоль заблокирована. Использовал только резервные копии своих игр".

Nintendo в последнее время всё активнее борется с модами и неофициальным ПО. Совсем недавно компания обновила своё пользовательское соглашение, где указала, что любая модификация консоли или запуск "неавторизованных" игр может привести к блокировке.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo будет принимать Switch 2 в ремонт только вместе с чеком. Гарантийного талона у консоли больше нет.

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