Разработчики работают над игрой вне зависимости от своих позиций в команде.

CD Projekt Red официально работает над "Ведьмак 4" с ноября прошлого года, и хотя до релиза ещё минимум пару лет, в студии уже чувствуется знакомый настрой.

Нарративный директор проекта Филипп Вебер рассказал Games Radar, что команда вернулась к "беспорядочной энергии", с которой создавался третий "Ведьмак":

"Иногда я просто говорю: "Просто сделайте это. Грязно, как раньше". В хорошем смысле".

По его словам, в команде сейчас царит такая же творческая атмосфера, как в 2013 году, когда он только пришёл в студию и занялся квест-дизайном для третьей части. Тогда многое строилось на интуиции, люди делали, что нужно, независимо от своей должности.

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Но речь не просто о ностальгии. Вебер подчёркивает: "Мы хотим отдать должное наследию The Witcher 3, сохранив сам подход к разработке, то, как мы рассказывали истории, как относились к миру и деталям".

При этом команда чётко понимает, что не может просто повторить прошлое. "Ведьмак 4" задумывается как полноценное продолжение, с новыми вопросами, на которые студия будет искать ответы.

Ранее CD Projekt RED объяснила, почему показанное демо "Ведьмак 4" - это не геймплей. Разработчики дали интервью журналистам из IGN.

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