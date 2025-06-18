Мультиплеер разрабатывался также и для Vice Sity, но уже на San Andreas разработчики сдались.

Сегодня GTA Online - это машинка по печатанию денег, которая приносит Rockstar миллионы долларов. Но оказалось, что студия задумывалась о мультиплеере задолго до GTA 5.

Бывший техдиректор серии Оббе Вермей рассказал в X, что идея сетевой GTA витала в воздухе ещё в 2001 году, когда выходила GTA 3. По его словам, и офис в Нью-Йорке, и студия Rockstar North уже тогда хотели внедрить онлайн:

"Я прототипировал простой дезматч. Игроки могли убивать друг друга, вытаскивать из машин и возрождаться по городу. Всё выглядело перспективно, но мы не уложились в сроки. Не хватало лобби, скриптов по сети и прочего. Пришлось всё вырезать".

Попытку повторили уже в Vice City, даже наняли сетевых программистов, но снова уткнулись в дедлайны. А вот для San Andreas даже не стали пробовать - сил и времени не было совсем.

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Только с выходом GTA 4 на PS3 и Xbox 360 Rockstar наконец-то реализовала мультиплеер, хоть и в урезанном виде. Вермей отдельно отметил четырёх программистов и несколько левел-дизайнеров, которые работали над этим фултайм, чтобы всё заработало.

Ранее мы рассказывали, что GTA 3, Vice City и San Andreas стали эксклюзивами Playstation потому что Sony боялась Xbox. Тогда ещё не было ясно, что из себя представляет GTA, поэтому Sony заключила невероятную сделку.

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