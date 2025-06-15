Предзаказы могут открыться уже в августе.

Инсайдеры раскрыли сроки запуска портативной консоли Xbox ROG Ally. По их данным, предзаказы стартуют в августе, а сама консоль выйдет в октябре.

Об этом сообщил надёжный инсайдер EXtra1s. Он утверждает, что в Европе консоль поступит в продажу в двух версиях: стандартной Xbox ROG Ally за 600 евро и продвинутой Xbox ROG Ally X за 900 евро.

На старте Xbox ROG Ally будет доступна в 30 странах, включая США, Канаду, Японию, Великобританию, Германию, Францию, Южную Корею, Турцию и Саудовскую Аравию. Для других регионов Microsoft обещает запуск позднее, компания будет ориентироваться на рынки, где уже продаётся текущая линейка ROG Ally.

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Это устройство стало сюрпризом презентации Xbox на Summer Game Fest: гибридная разработка Microsoft и Asus с модифицированной Windows, адаптированной под игры и экосистему Xbox.

Ранее Xbox настаивала, что их портативная консоль - это прорыв, но игроки с этим не согласны. Многие считают, что Xbox Ally это просто портативка от ASUS с Game Pass.

Кроме того, недавно издание The Verge заявило, что Xbox будет и дальше отдавать свои устройства на аутсорс, а потом выпускать их под своим брендом. Можно сказать, что Xbox больше не будет делать консоли.

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