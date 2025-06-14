Хермен Хюльст говорит, что компания тщательно выбирает проекты для переноса на компьютеры.

Sony продолжает переносить свои игры с Playstation на ПК, но делает это осторожно, не все проекты. В ходе бизнес-презентации президент Playstation Studios Хермен Хюльст рассказал, какие факторы влияют на то, какие эксклюзивы в итоге получают ПК-версию.

По словам Хюлста, в первую очередь компания ориентируется на уникальность тайтла и его значимость для платформы:

"Особенно на стороне одиночных игр, наши флагманские проекты - это то, что выделяет нас. Они раскрывают потенциал консоли, демонстрируют её возможности. Поэтому важно, чтобы именно на PS5 игрок получал лучший опыт".

Речь идёт о таких крупных релизах, как God of War Ragnarok или Spider-Man 2, они остаются на PS5 минимум на год, а то и больше. Хюлст подчёркивает, что Sony подходит к каждому случаю индивидуально: "Мы очень обдуманно и постепенно выстраиваем нашу стратегию выхода за пределы консоли. Главное - не потерять то, что делает Playstation особенной".

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При этом компания отслеживает интерес игроков и ищет способы расширить аудиторию, но делает это без спешки. Как отметил директор Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нисино, у Sony нет острой необходимости менять текущий подход: "Мы уверены в своей стратегии. Мы наблюдаем за изменениями в индустрии, в том числе за курсом Microsoft, но пока не видим причин для поворота".

Ранее мы рассказывали, что один из самых ярких эксклюзивов PlayStation вышел на ПК. Онлайн Stellar Blade в Steam уже больше 100 тысяч и активно прирастает.

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