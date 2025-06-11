Разработчики Sid Meier's Civilization 7 из Firaxis анонсировали новое крупное обновление, которое добавит карты большего размера, поддержку Steam Workshop и новые постройки. Апдейт выйдет 17 июня.
Полный патчноут можно прочитать на официальном сайте Firaxis, но вот главные нововведения:
- Большие и огромные размеры карт: разработчики замечают, что эти карты требовательны к железу, поэтому игра может подвисать на не слишком мощных компьютерах.
- Новые кастомные настройки игры: теперь можно подробно настроить искусственный интеллект соперников, выбирать любого лидера при переходе в следующую эпоху, регулировать враждебность независимых государств, самому выбирать, какие катаклизмы и кризисы могут происходить в игре, а также отключать Legacy Path.
- Новые районы и бонусы от городов-государств.
- Поддержка Steam Workshop.
- Исправления багов, улучшения интерфейса и баланса.
В Firaxis подчеркнули, что над Civilization 7 ещё предстоит долгая работа и некоторые аспекты игры требуют значительных изменений: "Это важные аспекты игры, которые чрезвычайно важно правильно реализовать, но которые сложнее решить".
Пользовательский рейтинг Steam у Civilization 7 всё ещё колеблется в районе 50%. Недавно глава Take-Two Штраус Зельник высказал мнение, почему игроки так прохладно встретили новую часть знаменитой стратегии.