Разработчики Sid Meier's Civilization 7 из Firaxis анонсировали новое крупное обновление, которое добавит карты большего размера, поддержку Steam Workshop и новые постройки. Апдейт выйдет 17 июня.

Полный патчноут можно прочитать на официальном сайте Firaxis, но вот главные нововведения:

Большие и огромные размеры карт: разработчики замечают, что эти карты требовательны к железу, поэтому игра может подвисать на не слишком мощных компьютерах.

Новые кастомные настройки игры: теперь можно подробно настроить искусственный интеллект соперников, выбирать любого лидера при переходе в следующую эпоху, регулировать враждебность независимых государств, самому выбирать, какие катаклизмы и кризисы могут происходить в игре, а также отключать Legacy Path.

Новые районы и бонусы от городов-государств.

Поддержка Steam Workshop.

Исправления багов, улучшения интерфейса и баланса.

В Firaxis подчеркнули, что над Civilization 7 ещё предстоит долгая работа и некоторые аспекты игры требуют значительных изменений: "Это важные аспекты игры, которые чрезвычайно важно правильно реализовать, но которые сложнее решить".

Видео дня

Пользовательский рейтинг Steam у Civilization 7 всё ещё колеблется в районе 50%. Недавно глава Take-Two Штраус Зельник высказал мнение, почему игроки так прохладно встретили новую часть знаменитой стратегии.

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