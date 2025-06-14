Если верить Чарли Гиймо, Claws of Awaji выйдет 6 октября.

Сюжетное DLC Claws of Awaji для Assassin's Creed Shadows, судя по утечке, выйдет 6 октября. Такая дата появилась на слайде внутренней презентации Ubisoft, фотографию которой опубликовал в соцсетях Чарли Гиймо, сын главы компании Ива Гиймо.

Если информация подтвердится, дополнение появится всего через четыре дня после выхода Ghost of Yotei, продолжения Ghost of Tsushima. Обе игры разворачиваются в Японии с разницей в несколько десятилетий: события Shadows происходят в 1579 году, а Yotei - в 1603-м.

Официально известно, что Claws of Awaji предложит более 10 часов геймплея. По сюжету Наоэ и Ясукэ отправятся на мрачный остров Авадзи, где будут искать сокровища и сражаться с бойцами фракции Сандзоку Иппа.

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Дополнение будет бесплатным для всех, кто оформлял предзаказ на Assassin's Creed Shadows.

Ранее мы рассказывали, что сюжетное дополнение для Assassin's Creed Shadows изначально входило в основную игру. Ubisoft не успела доделать часть контента и засунула его в DLC Claws of Awaji, выяснили датамайнеры.

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