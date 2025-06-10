Изначально экранизация должна была выйти в марте 2027 года.

Nintendo перенесла премьеру фильма по The Legend of Zelda на два месяца вперёд, с марта на май 2027 года.

Об этом в соцсетях сообщил создатель The Legend of Zelda Шигеру Миямото, сославшись на производственные причины. По его словам, команде потребуется чуть больше времени, чтобы довести картину до нужного уровня качества: "Мы изменили дату релиза на 7 мая 2027 года. Спасибо за терпение".

Фильм будет снят с живыми актёрами и создаётся усилиями самой Nintendo и Arad Productions. В кресле продюсеров - Миямото и Ави Арад, бывший креативный директор Marvel. Постановкой займётся Уэс Болл, режиссёр трилогии "Бегущий в лабиринте" и нового фильма "Царство планеты обезьян".

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что звезда "Эйфории" Хантер Шафер близка к получению роли Зельды в экранизации The Legend of Zelda. Это один из самых популярных фанатских кастингов.

Кроме The Legend of Zelda, сейчас ещё и разрабатывается фильм по Elden Ring. Мы сообщали, что режиссёр нашел звезду на главную роль в экранизации культовой игры. Ранее он снялся в военной драме "Под огнем", которую ставил тот же Алекс Гарленд.

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