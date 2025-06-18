Стало известно, что Аарон Гузиковский, шоураннер "Воспитанных волками", работает над анимационным фильмом по Death Stranding. Картина расскажет самостоятельную историю, не повторяющую сюжет оригинальной игры.
Проект создаётся в сотрудничестве Kojima Productions со студией Line Mileage, причём сценарий курирует лично Гузиковский. Пока неизвестно, будет ли это прямое продолжение, альтернативная интерпретация или вовсе отдельная история во вселенной Death Stranding.
Ещё в мае Хидео Кодзима упоминал, что по франшизе создаётся аниме, однако непонятно, Гузиковский работает именно над этим аниме, или над чем-то другим. Возможно, нас ждут сразу две параллельные анимационные адаптации.
Помимо этого, продолжается работа над фильмом Death Stranding, который снимается в партнёрстве с A24. Режиссёром стал Майкл Сарноски, известный по фильму "Тихое место: День первый".
Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима переписал сюжет Death Stranding 2, когда узнал, что тестерам всё понравилось. Японский геймдизайнер считает, что если искусство нравится всем - это мейнстрим.