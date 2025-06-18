Шоураннер "Воспитанных волками" Аарон Гузиковский работает над неким анимационным фильмом по Death Stranding.

Стало известно, что Аарон Гузиковский, шоураннер "Воспитанных волками", работает над анимационным фильмом по Death Stranding. Картина расскажет самостоятельную историю, не повторяющую сюжет оригинальной игры.

Проект создаётся в сотрудничестве Kojima Productions со студией Line Mileage, причём сценарий курирует лично Гузиковский. Пока неизвестно, будет ли это прямое продолжение, альтернативная интерпретация или вовсе отдельная история во вселенной Death Stranding.

Ещё в мае Хидео Кодзима упоминал, что по франшизе создаётся аниме, однако непонятно, Гузиковский работает именно над этим аниме, или над чем-то другим. Возможно, нас ждут сразу две параллельные анимационные адаптации.

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Помимо этого, продолжается работа над фильмом Death Stranding, который снимается в партнёрстве с A24. Режиссёром стал Майкл Сарноски, известный по фильму "Тихое место: День первый".

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима переписал сюжет Death Stranding 2, когда узнал, что тестерам всё понравилось. Японский геймдизайнер считает, что если искусство нравится всем - это мейнстрим.

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