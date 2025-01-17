Всего режиссёр снял для Sony три рекламных ролика.

16 января из жизни ушёл культовый режиссёр Дэвид Линч, последний год он боролся с эмфиземой лёгких.

После смерти Линча фанаты начали раскапывать все его работы, и, кроме, прочего, издание Games Radar наткнулось на несколько рекламных роликов Playstation 2, которые он снял для Sony, разумеется в своём фирменном стиле.

Bambi

Пожалуй, самая понятная картина, которую Линч когда-либо режиссировал. Оленёнок резвится по лесу, как вдруг выбегает на проезжую часть, где на него уже несётся автомобиль, который явно не успеет затормозить. Происходит столкновение, как вдруг машина разлетается вдребезги, а животное остаётся целым и невредимым.

Другой мир - другие правила, гласит надпись на экране. Реклама вышла в 2001 году и даже получила награду премии Sharks Awards.

Rabbits

Буквальная экранизация того, что в поп-культуре называют "сном собаки". Пёс спит на лежанке и ему явно снится как он где-то бегает, у него дёргаются лапы, прямо как у кролика. Сон обрывается и собака снова тихо и мирно храпит.

В конце ролика снова появляется надпись: "Посети третий мир". Пользователи предполагают, что по задумке режиссёра есть реальный мир, мир снов и третий, виртуальный мир, в который можно отправиться с PS2.

Welcome To The Third Space

Вот это уже самое "Линчевское", что режиссёр только мог снять. В чёрно-белом ролике мужчина проходит через странный коридор, в котором видит разные сюрреалистичные образы. Непонятно, что чувствует герой в этот момент, но он явно не знает, где находится. В какой-то момент туман рассеивается и перед мужчиной появляется 3 образа: он сам, мумия и антропоморфный селезень, который приветствует его словами: "Добро пожаловать в третий мир".

Интересно, что ролик содержит множество отсылок на прошлые работы Линча. Самый первый кадр, где огонь опаляет мужчине волосы - отсылка на "Голову-ластик". В кадре с девушкой в окне виднеется Сатурн и, предположительно, Юпитер, в "Твин Пиксе" встреча этих планет значила открытие входа в Чёрный вигвам. Сразу после этого герой показывает большой палец самому себе, прямо как Дейл Купер. Ну и, очевидно, сам коридор - жирная отсылка на вигвамы из того же "Твин Пикса", здесь и доппельгангеры и буквально летающая рука из сериала.

В интернете даже есть бекстейдж съёмок этой рекламы. Как сказал директор маркетинга Playstation Дэвид Паттон, Линч и сам жил в том "третьем мире".

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