Разбираемся, что лучше - арабика или робуста, и в чем разница между этими двумя видами.

Арабика и робуста - самые популярные сорта кофе. Есть и другие, но их процент очень мал и особой популярностью они не пользуются. Робуста с арабикой различаются как внешне, так и по вкусу. Какому из них отдать предпочтение? Что вкуснее и что крепче - арабика или робуста? Давайте разбираться.

Робуста или арабика - что лучше

Говорить безапелляционно, что какой-то из этих видов кофе лучше другого - нельзя. Ведь сколько людей, столько и вкусов. Но понимать, как эти два сорта - арабика и робуста - различаются между собой, нужно, хотя бы для того, чтобы выбрать свой вкус.

Арабика от робусты отличается внешне

Зерна арабики и робусты можно отличить внешне. У арабики - форма более вытянутая, с изогнутой бороздкой, у робусты - более округлая, а бороздка прямая.

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У них разный вкус

Что вкуснее - робуста или арабика? Арабика считается вкуснее - она более мягкая и насыщенная, поэтому около 70% мирового производства занимает именно арабика, а 30% - у робусты. Но эти два вида между собой родственники.

Арабика появилась как результат скрещивания робусты и редкого вида кофе с названием, которое мало кто слышал - эужениоидисом. Арабиковый "папа" передал дочери свою отличительную особенность – низкое содержание кофеина. Благодаря таким "генам" арабика и отличается по вкусу.

Что кислит - арабика или робуста

Арабика содержит больше липидов и природных сахаров - они придают тот самый насыщенный, яркий вкус с приятной кислинкой. В зависимости от региона, где выращивали кофе, можно уловить сладкие ягодные ноты, цитрусовую свежесть, а еще цветочные или ореховые оттенки.

В робусте - высокое содержание кофеина, а также хлорогеновой кислоты, но мало сахаров и жиров. Поэтому такой кофе имеет резкий, горький и однотонный вкус. Если говорить о том, какой кофе крепче - арабика или робуста, то, безусловно, последний. Он лучше бодрит, но сложного букета в нем вы не найдете.

Что дороже - арабика или робуста

Арабика обходится дороже - она более капризна в плане выращивания и требует особых условий. Ей нужен мягкий климат, тень, регулярный полив и при этом она не всегда дает хороший урожай. Сложности со сбором и доставкой также влияют на цену.

Робуста же неприхотлива - ее можно выращивать в низинах, она не боится жары, влажности и устойчива к болезням. Поэтому урожайность робусты в разы выше и она - дешевле. Именно поэтому часто используют смесь арабики и робусты - это снижает затраты, но придает напитку аромат и бодрящий эффект.

Кроме этого, робусту часто добавляют в эспрессо-смеси - также для крепости, и чтобы получить характерную "пенку". В классическом итальянском кофе вы встретите и арабику, и робусту, что придает напитку плотный вкус и горечь. Капучино из такой смеси приобретает нотки горького шоколада.

Но если заваривать кофе в турке или френч-прессе (не в кофемашине), то робуста здесь не подойдет - вкус выйдет грубым и плоским, но арабика раскроется во всей своей красе.

Поэтому говорить о том, какой кофе лучше - арабика или робуста, нельзя. Каждый сорт имеет свои особенности и недостатки, но вместе - они дополняют руг друга, а играя с процентным соотношением видов, можно добиться отличного сочетания крепости, кислинки и вкусового букета. Главное - чтобы кофе был качественный, остальное - дело вкуса.

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