Теперь повествование будет вестись от лица Эбби.

Создатель The Last of Us Нил Дракманн подтвердил, что Эбби в исполнении Кейтлин Девир станет главной героиней третьего сезона сериала. На что, впрочем, уже намекала концовка второго сезона.

Дракманн поделися, что удивлён тем, насколько HBO понравилась такая хронология сериала, он думал, что ни один канал не позволит им снимать такую адаптацию. Но, как подчёркивает Дракманн, HBO всегда славился такими нестандартными шоу:

"Я думаю, что хорошо, что мы в итоге оказались на HBO, в месте, которое, по-моему, всегда склонялось к таким спорным решениям. Но эти решения были необходимы для сюжета, и даже сейчас я не могу поверить, что они позволили нам построить сериал таким образом. То есть мы только что закончили второй сезон, а в третьем сезоне главную роль будет играть - спойлер - Кейтлин".

Действия третьего сезона будут происходить параллельно со вторым, только теперь от лица Эбби. Мы увидим те же 3 дня, когда Элли и Дина приехали в Сиэтл в поисках мести.

Уже известно, что планируется ещё и 4 сезон, который захватит последнюю треть событий оригинальной игры и покончит с историями Элли и Эбби.

Ранее мы рассказывали, что во 2 сезоне "Последних из нас" добавили ксенофобскую сцену, которую вырезали из игры. Как говорит шоураннер Крейг Мейзин, эта сцена должна была показать Элли, что она слишком далеко зашла.

