Рассказываем, какие народные средства от блошки на капусте можно использовать.

Крестоцветная блошка - один из самых злостных вредителей на грядке с капустой. Они любят нежные листочки молодой зелени и, если с этими насекомыми не бороться, то они превратят капусту в сито. Как с этим быть? Огородники рекомендуют взять на вооружение народные средства от капустной блошки.

Чем опрыскать капусту от блошки

В борьбе с этим вредителем можно использовать несколько средств, которых блошка не любит, и которые есть под рукой или их несложно достать.

Обработка золой и табачной пылью

Один из самых простых способов.

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Можно взять чистую табачную пыль и распылить ее на растения, предварительно обрызгав их мыльным раствором (чтобы пыль пристала).

Можно смешать табачную пыль с золой (1:1) и опылить листья капусты с утра, пока на них есть роса.

Как обработать капусту с валерьянкой

1 флакончик валерьянки растворяют в 3 л воды, а затем опрыскивают капусту по листу. Это следует делать в пасмурную погоду.

Обработка уксусным раствором

Стакан столового уксуса (9%) разводят в 10 л воды и опрыскивают капусту.

Важно: этот способ советуют сначала протестировать, чтобы не навредить овощам.

Опрыскивание раствором зубной пасты

Можно ли опрыскать капусту зубной пастой? Есть, оказывается и такой способ.

Для приготовления раствора берут тюбик пасты (примерно 50-70 г) и разводят в 10 л воды. Настаивают 2 часа, а затем опрыскивают листья. Зубную пасту советуют брать мятную, но если такой нет, то подойдет и другая.

Такую обработку повторяют через 4-5 дней, пока блошка окончательно не сойдет.

Чем полить капусту от блошки

Кроме опрыскиваний, грядки с капустой можно также полить чесночным отваром - он, кстати, эффективен от всех капустных вредителей.

Как готовить: примерно 700 г головок чеснока (чистить не нужно) измельчают и заливают 10 л кипятка, а затем еще и кипятят в течение 2-3 часов. Эту смесь разбавляют водой 1:1 и поливают грядки.

Также рядом с капустой можно высадить чеснок, бархатцы, календулу, тмин или помидоры - они будут отпугивать блошку. От крестоцветных сорняков, а также от горчицы (если вы ее использовали в качестве сидерата) нужно избавиться - они, наоборот, привлекают этих вредителей.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой водой поливать помидоры и другие овощи.

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