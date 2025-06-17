Крестоцветная блошка - один из самых злостных вредителей на грядке с капустой. Они любят нежные листочки молодой зелени и, если с этими насекомыми не бороться, то они превратят капусту в сито. Как с этим быть? Огородники рекомендуют взять на вооружение народные средства от капустной блошки.
Чем опрыскать капусту от блошки
В борьбе с этим вредителем можно использовать несколько средств, которых блошка не любит, и которые есть под рукой или их несложно достать.
- Обработка золой и табачной пылью
Один из самых простых способов.
Можно взять чистую табачную пыль и распылить ее на растения, предварительно обрызгав их мыльным раствором (чтобы пыль пристала).
Можно смешать табачную пыль с золой (1:1) и опылить листья капусты с утра, пока на них есть роса.
- Как обработать капусту с валерьянкой
1 флакончик валерьянки растворяют в 3 л воды, а затем опрыскивают капусту по листу. Это следует делать в пасмурную погоду.
- Обработка уксусным раствором
Стакан столового уксуса (9%) разводят в 10 л воды и опрыскивают капусту.
Важно: этот способ советуют сначала протестировать, чтобы не навредить овощам.
- Опрыскивание раствором зубной пасты
Можно ли опрыскать капусту зубной пастой? Есть, оказывается и такой способ.
Для приготовления раствора берут тюбик пасты (примерно 50-70 г) и разводят в 10 л воды. Настаивают 2 часа, а затем опрыскивают листья. Зубную пасту советуют брать мятную, но если такой нет, то подойдет и другая.
Такую обработку повторяют через 4-5 дней, пока блошка окончательно не сойдет.
Чем полить капусту от блошки
Кроме опрыскиваний, грядки с капустой можно также полить чесночным отваром - он, кстати, эффективен от всех капустных вредителей.
Как готовить: примерно 700 г головок чеснока (чистить не нужно) измельчают и заливают 10 л кипятка, а затем еще и кипятят в течение 2-3 часов. Эту смесь разбавляют водой 1:1 и поливают грядки.
Также рядом с капустой можно высадить чеснок, бархатцы, календулу, тмин или помидоры - они будут отпугивать блошку. От крестоцветных сорняков, а также от горчицы (если вы ее использовали в качестве сидерата) нужно избавиться - они, наоборот, привлекают этих вредителей.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой водой поливать помидоры и другие овощи.