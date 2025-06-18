Воспользовавшись любым из этих методов, можно наслаждаться клубникой всю зиму.

В летний период украинцы могут "витаминизироваться" благодаря фруктам и ягодам. Однако у многих из них очень короткий сезон, особенно в этом году, когда была очень холодная весна.

Мы разобрались, как заготовить клубнику на зиму, чтоб и после наступления холодов можно было побаловать себя вкусной ягодой.

Как заморозить свежую клубнику на зиму

Для начала рассмотрим, как можно заготовить клубнику на зиму с помощью заморозки. Чтоб заморозить ягоды с сахаром, нужно взять:

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килограмм клубники;

200 граммов сахара.

Перебиваем их вместе до состояния пюре либо слегка измельчить, оставив кусочки. Ягодную массу можно разложить в силиконовые формочки, а после заморозки переложить в пакет, чтоб использовать порционно для мороженого, выпечки и завтраков.

По желанию, можно заготовить ягоды и без сахара. Клубнику моем, очищаем от хвостиков и просушиваем бумажным полотенцем. Затем раскладываем ее на кухонной доске и замораживаем - так она не слипнется в пакете или судке. Уже замороженные ягоды складываем для хранения.

Хранится клубника в морозилке до года. Дольше лучше не держать, так как она утратит всю пользу. Оптимально использовать ее в первые шесть месяцев.

Как приготовить клубнику в собственном соку на зиму

Еще одним хорошим методом, как вкусно заготовить клубнику на зиму, является ее консервирование. Для первого рецепта нужно взять:

килограмм клубники;

300 граммов сахара;

две щепотки лимонной кислоты или две чайные ложки сока.

Лучше всего подойдут спелые ягоды среднего размера. Их нужно перебрать и очистить от хвостиков. Помещаем клубнику в емкость, заливаем холодной водой и оставляем на пару минут, чтоб пыль и грязь осели на дно. Затем промываем под проточной водой.

Далее берем большую миску и на дно насыпаем немного сахара. Сверху выкладываем слой клубники и так чередуем, пока последние ягоды не будут укрыты слоем сахара. Накрываем крышкой и оставляем на ночь. Перемешивать не нужно.

Банки стерилизуем и раскладываем в них ягоды, не давите их. Оставшимся в миске соком залейте клубнику в банках и присыпьте сверху лимонной кислотой. Далее снова стерилизуем, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать, укутав в полотенце. Хранить в темном прохладном месте.

Как консервировать клубнику на зиму

Напоследок рассмотрим, как хранить перетертую с сахаром ягоду. Для базового рецепта берем:

килограмм клубники;

килограмм сахара.

Ягоду моем, проверяем и очищаем от хвостиков. Обдаем миску и насадку погружного блендера или миксера кипятком. Для этого варианта очень важна стерильность.

Банки и крышки также стерилизуем. Клубнику перебиваем блендером и перемешиваем с 900 граммами сахара. Раскладываем клубничное пюре по банкам и присыпаем сверху остатками сахара. Закрываем крышками и храним в холодильнике.

Какой бы метод, как сохранить клубнику на зиму, вы не выбрали, он поможет продлить сезон ягод у вас дома.

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