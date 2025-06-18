В летний период украинцы могут "витаминизироваться" благодаря фруктам и ягодам. Однако у многих из них очень короткий сезон, особенно в этом году, когда была очень холодная весна.
Мы разобрались, как заготовить клубнику на зиму, чтоб и после наступления холодов можно было побаловать себя вкусной ягодой.
- Как заморозить свежую клубнику на зиму
- Как приготовить клубнику в собственном соку на зиму
- Как консервировать клубнику на зиму
Как заморозить свежую клубнику на зиму
Для начала рассмотрим, как можно заготовить клубнику на зиму с помощью заморозки. Чтоб заморозить ягоды с сахаром, нужно взять:
- килограмм клубники;
- 200 граммов сахара.
Перебиваем их вместе до состояния пюре либо слегка измельчить, оставив кусочки. Ягодную массу можно разложить в силиконовые формочки, а после заморозки переложить в пакет, чтоб использовать порционно для мороженого, выпечки и завтраков.
По желанию, можно заготовить ягоды и без сахара. Клубнику моем, очищаем от хвостиков и просушиваем бумажным полотенцем. Затем раскладываем ее на кухонной доске и замораживаем - так она не слипнется в пакете или судке. Уже замороженные ягоды складываем для хранения.
Хранится клубника в морозилке до года. Дольше лучше не держать, так как она утратит всю пользу. Оптимально использовать ее в первые шесть месяцев.
Как приготовить клубнику в собственном соку на зиму
Еще одним хорошим методом, как вкусно заготовить клубнику на зиму, является ее консервирование. Для первого рецепта нужно взять:
- килограмм клубники;
- 300 граммов сахара;
- две щепотки лимонной кислоты или две чайные ложки сока.
Лучше всего подойдут спелые ягоды среднего размера. Их нужно перебрать и очистить от хвостиков. Помещаем клубнику в емкость, заливаем холодной водой и оставляем на пару минут, чтоб пыль и грязь осели на дно. Затем промываем под проточной водой.
Далее берем большую миску и на дно насыпаем немного сахара. Сверху выкладываем слой клубники и так чередуем, пока последние ягоды не будут укрыты слоем сахара. Накрываем крышкой и оставляем на ночь. Перемешивать не нужно.
Банки стерилизуем и раскладываем в них ягоды, не давите их. Оставшимся в миске соком залейте клубнику в банках и присыпьте сверху лимонной кислотой. Далее снова стерилизуем, закрываем крышками, переворачиваем вверх дном и оставляем остывать, укутав в полотенце. Хранить в темном прохладном месте.
Как консервировать клубнику на зиму
Напоследок рассмотрим, как хранить перетертую с сахаром ягоду. Для базового рецепта берем:
- килограмм клубники;
- килограмм сахара.
Ягоду моем, проверяем и очищаем от хвостиков. Обдаем миску и насадку погружного блендера или миксера кипятком. Для этого варианта очень важна стерильность.
Банки и крышки также стерилизуем. Клубнику перебиваем блендером и перемешиваем с 900 граммами сахара. Раскладываем клубничное пюре по банкам и присыпаем сверху остатками сахара. Закрываем крышками и храним в холодильнике.
Какой бы метод, как сохранить клубнику на зиму, вы не выбрали, он поможет продлить сезон ягод у вас дома.