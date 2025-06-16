Гарантийного талона у консоли больше нет.

Nintendo настроена бороться со спекулянтами, которые скупают Switch 2 оптом ради перепродажи. Об этом компания предупреждала ещё до релиза, а японские ритейлеры пообещали ей в этом помочь.

Теперь игроки в Японии заметили ещё одну меру: Switch 2 продаётся без бумажной гарантийки. На официальном сайте Nintendo говорится, что для ремонта по гарантии нужно будет приложить чек, накладную или любой другой документ, подтверждающий покупку. Без них, даже в гарантийный срок, консоль в ремонт не примут.

С виду это мелочь, но у такого подхода есть побочный эффект: он бьёт по перекупам. Ведь в накладной указаны адрес и имя получателя, а в чеке - магазин, дата и время. Так что если перекупщик передаст покупателю свою накладную или чек, то в случае ремонта человек будет формально подделывать данные, а у Nintendo появится возможность отследить путь устройства.

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К тому же, в правилах отдельно подчёркивается: любые "вторые руки", даже если консоль подарили, автоматически лишают права бесплатного ремонта.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo уже рассылает американским магазинам таблички "нет в наличии" для Switch 2. Некоторые пользователи предполагают, что это маркетинговый ход от компании.

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