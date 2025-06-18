Студия Shift Up раздала сотни Switch 2 своим сотрудникам.

Stellar Blade может выйти на Nintendo Switch 2, по крайней мере, об этом сообщает корейское издание PlayForum, ссылаясь на источники внутри студии Shift Up.

В самой студии подтвердили, что никаких решений пока не принято, но добавили, что внутри рассматриваются разные варианты. Интересно, что незадолго до этого Shift Up подарила своим сотрудникам несколько сотен Switch 2.

Оригинальную версию Stellar Blade издавал Sony Interactive Entertainment для PS5 и ПК. Пока неизвестно, будет ли Sony причастна к возможному релизу на Switch 2, однако издание напоминает, что Sony уже выпускала отдельные игры на платформах Nintendo.

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На фоне возросшей мощности новой консоли Nintendo уже подтверждены такие хиты, как Elden Ring и Final Fantasy 7 Remake Intergrade, а Cyberpunk 2077 уже доступен на Switch 2.

Ранее мы рассказывали, что датамайнеры нашли в ПК-версии Stellar Blade следы скрытого режима мультиплеера. Хоть разработчики не довели эту систему до ума, это можно исправить модами.

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