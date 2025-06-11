Сейчас онлайн inZOI не превышает 2 тысяч человек.

В издательстве Krafton прокомментировали резкое падение онлайна inZOI после мощного старта в раннем доступе.

В первые часы после релиза в самом технологичном симуляторе жизни одновременно находилось почти 90 тысяч человек, но с начала апреля активность заметно снизилась, сейчас в игру редко заходит больше двух тысяч игроков одновременно.

Несмотря на это, в интервью IGN компания говорит, что всё идёт по плану. Продажи inZOI остаются стабильными, а сами разработчики подчёркивают: inZOI - одиночная игра, а значит, статистика по онлайну в Steam - не главный показатель. По мнению Krafton, основной приток игроков будет происходить после выхода крупных обновлений, как это часто бывает с такими проектами.

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Разработчики считают, что ранний доступ - лишь стартовый этап, предназначенный для сбора отзывов и постепенного улучшения inZOI. Команда уверяет, что впереди игроков ждёт более глубокий геймплей, доработанные механики и общая оптимизация.

Уже совсем скоро для inZOI выйдет патч с беременностью до брака и подростковыми романами. Релиз этого обновления запланирован на 13 июня, а к концу месяца в игру добавят полноценный редактор модов.

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