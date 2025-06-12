Стеклокерамические поверхности нуждаются в бережном и правильном уходе, чтоб долго служить своим владельцам.

Стеклянную индукционную плиту намного проще мыть, чем классическую газовую, но и она требует определенного ухода. Остатки еды, пыль и влажные пятна очень быстро накапливаются на поверхности.

Сегодня рассказываем, как отмыть индукционную плиту и керамическую. Ранее мы информировали, чем отмыть плиту от жира, если она газовая.

Чем отмыть индукционную плиту от жира и нагара

Вся сложность в отмывании варочной панели заключается в том, что традиционные чистящие средства могут не подходить для стеклянной поверхности. К тому же грязь может запечься, что сильно усложнит ее удаление.

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Блогер в TikTok Creative Explained поделился своими лайфхаками, как быстро и эффективно очистить варочную панель.

Он советует взять немного пищевой соды и посыпать ею плиту, убедившись, что она покрыла все пятна и пригоревшую грязь. Затем сверху нужно выжать половину лимона, чтоб сода зашипела, и началась реакция. Когда она закончится, промойте плиту и вытрите ее насухо.

Щелочность пищевой соды помогает нейтрализовать кислотные пятна и грязь, а лимонный сок удаляет жир. При смешивании они создают реакцию, в результате которой выделяется углекислый газ. Он может помочь поднять и ослабить пятна.

Для особо стойких пятен и пригоревших остатков пищи блогер советует взять лезвие. Использовать его нужно под углом 45 градусов, а затем протереть поверхность салфеткой из микрофибры. Важно действовать очень медленно и аккуратно, чтоб не оставить царапины.

Также пригодится знание, как отмыть индукционную плиту от нагара.

В этом себя эффективно показывает растительное масло (любое). Смазываем им пятна и оставляем минут на десять. Затем протираем губкой, смоченной в теплой воде.

Кроме того, подойдет упомянутый метод с помощью пищевой соды. По такому же принципу можно нанести на поверхность моющее средство, оставить на 15 минут, чтоб пятна размокли, а затем отмыть.

Как отмыть керамическую плиту от нагара и жира

Для начала стоит уточнить, что варочные поверхности из такого материала бывают не только в индукционных, но и в газовых, и в электрических плитах. А потому нужно учитывать, как нагревается поверхность, чтоб не травмироваться в процессе.

Теперь перейдем к тому, чем отмыть керамическую плиту.

Для первого способа на поверхность распылить уксус или смазать ее им. Затем сверху нужно посыпать пищевой содой и накрыть мокрым полотенцем. Оставляем на 15 минут, а затем аккуратно моем и протираем плиту.

Для второго способа нужно смешать литр воды с тремя столовыми ложками нашатырного спирта. Этим раствором протираем плиту, чтоб убрать все загрязнения, затем - насухо.

Для пригоревших пятен можно воспользоваться специальным скребком для стекла или силиконовой лопаткой.

Чтоб облегчить себе жизнь, стоит обязательно протирать все пятнав процессе готовки. Когда они засохнут, с ними справляться будет сложнее. Также важно убирать все загрязнения между готовкой - если их оставить, то они пригорят и станут проблемой, которая потребует усилий.

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