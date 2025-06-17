Критики выставили оценку 37 баллов из 100.

Экшен MindsEye от студии Build a Rocket Boy, основанной бывшим продюсером GTA Лесли Бензисом, официально оказался главным разочарованием года.

Сейчас у игры средняя оценка критиков на Metacritic - всего 37 баллов из 100, и это самый низкий рейтинг среди всех релизов 2025 года.

Игра вышла без пресс-копий, а стримеров просили не запускать трансляции до определённого времени, но от проблем это не спасло. Уже на первых стримах начали попадаться баги, вылеты и странное поведение персонажей. Один из рекламных эфиров закончился тем, что стример не смог сдержать смех во время демонстрации.

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Отзывы критиков тоже не радуют. В основном ругают слабый сюжет, скучный геймплей и общее ощущение недоделаности. Это не тот случай, когда патчи могут вытащить проект, слишком много проблем в ключевых элементах. Многие пишут, что MindsEye пыталась сыграть на ностальгии по старым экшенам, но в итоге не дотянула даже до стандартов прошлого десятилетия.

Разработчики уже пообещали серию хотфиксов, первый патч уже вышел и должен улучшить производительность. Но вряд ли это повлияет на общую картину, у игры проблемы не только с багами, но и с фундаментальными элементами - игровыми механиками, подачей сюжета и ритмом.

Ранее мы рассказывали, что MindsEye сравнили с GTA: San Andreas. Игра 2004 года во многом оказалась проработанней.

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