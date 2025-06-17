"Мне ещё нужно смотреть японские аниме и читать Shonen Jump", - говорит Норитака Кавагучи.

Аниме продолжает набирать популярность на Западе, но в самой индустрии к этой волне интереса относятся не только с радостью, но и с раздражением. Особенно когда речь заходит о голливудских подходах к производству.

На недавнем ивенте Machi Asobi основатель студии CoMixWave Films, которая известна по фильмам Макото Синкая, Норитака Кавагучи признался, что сам уже захлебывается в контенте: "Слишком много всего. Мне ещё нужно смотреть японские аниме и читать Shonen Jump [самый популярный в Японии журнал с мангой - прим. УНИАН]".

Но настоящую досаду озвучила его коллега, глава международного направления Мие Ониши. По её словам, в Голливуде аниме всё чаще воспринимают не как искусство, а как бюджетную альтернативу:

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"Меня реально бесит, когда люди в Голливуде спрашивают: 'А можно это сделать в виде аниме?' За этим всегда стоит мысль: 'Аниме же дешёвое'".

Она даже привела типичный пример диалога с голливудским продюсером: "На съёмки фильма вживую нужно 20 миллиардов иен. А вы не можете сделать это как аниме?".

Ониши подчёркивает, что аниме - это не жанр, а метод анимации, и не нужно его пихать везде, где хочется.

Такая реакция - ответ на волну анимефикаци" западных франшиз. Уже были Star Wars: Visions, "Война Рохирримов" по "Властелину колец". Такая же участь постигла изначально японские франшизы, которые по итогу во многом ориентировались на Запад, к примеру, Devil May Cry от Netflix.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима заявил, что аниме по Death Stranding находится в производстве. Сериал не будет пересказывать игру.

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