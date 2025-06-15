Microsoft требует от разработчиков обязательной поддержки игры на младшей консоли.

Разработчики из CD Projekt RED рассказали о технических нюансах разработки "Ведьмак 4", в частности о версии игры для Xbox Series S.

Как рассказал вице-президент студии по технологиям Чарльз Трембли в интервью Digital Foundry, добиться 60 кадров в секунду на младшей консоли Microsoft будет очень сложно, но это не значит, что команда отказывается от этой идеи:

"Это следующая задача, которая стоит перед нами. Достичь 60 кадров в секунду на Series S будет чрезвычайно сложно".

Совсем недавно студия показала, как будет выглядеть игра на Unreal Engine 5. В CDPR уточнили, что это не кадры из самой The Witcher 4, а скорее ранний взгляд на ключевые технологии, которые лягут в основу игры. Среди них - Nanite Foliage, Smart Objects, ML Deformer и FastGeo Streaming: "Мы очень гордимся этими первым достижениями и рады представить вам некоторые из наших интересных технологий".

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Разработка ведётся в тесном сотрудничестве с Epic Games, и студия делает ставку на расширение возможностей открытого мира.

В прошлом уже были случаи, когда Series S мешала релизу крупных проектов. Например, Baldur’s Gate 3 вышла на консолях Microsoft с задержкой из-за проблем с реализацией кооператива в режиме сплит-скрина, а Black Myth: Wukong долго не могли портировать на Xbox из-за ограничений Series S.

Ранее Чарльз Трембли рассказал, почему они делают "Ведьмак 4" на другом движке. REDengine ограничивал разработчиков в возможностях, говорит Трембли.

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