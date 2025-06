Этой картиной оказалось продолжение культового "28 дней спустя".

Любимец публики Хидео Кодзима делится мыслями о кино, в этот раз рассказал, какой фильм ждёт больше всего.

В интервью IGN на вопрос о самых ожидаемых премьерах этого лета он ответил: "Определённо "28 лет спустя". Ну и ещё много чего".

Кодзима тут явно не одинок. Ажиотаж вокруг зомби-хоррора подогревается с момента анонса, а первый трейлер фильма стал вторым по популярности в истории хорроров на YouTube: 60 миллионов просмотров за сутки. Больше собрал только "Оно 2" - 96 миллионов.

Видео дня

Прокатные прогнозы у фильма тоже оптимистичные. По данным Box Office Theory, в США он может заработать от 42 до 50 миллионов долларов в первые выходные. Это весьма солидно при бюджете в 75 миллионов, особенно с учётом того, что не учитываются международные сборы, а в Британии, где и родилась франшиза, интерес к ней огромный.

Первая часть, "28 дней спустя", режиссёра Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда задала новые стандарты для жанра зомби-апокалипсиса. В 2007 году вышло продолжение "28 недель спустя", где история развивалась с другими персонажами.

Теперь, спустя 18 лет, Бойл и Гарленд возвращаются к истории. По сюжету "28 лет спустя" действие разворачивается на острове, соединённом с материком одним укреплённым мостом. Один из выживших отправляется на разведку и сталкивается с тем, что инфекция изменила не только заражённых, но и людей.

Премьера "28 лет спустя" в Украине запланирована на 19 июня.

Ранее сценарист "28 дней спустя" Алекс Гарленд признал, что The Last of Us на голову выше, чем его фильм. В первую очередь он сравнивает сценарии двух зомби-апокалипсисов.

Вас также могут заинтересовать новости: