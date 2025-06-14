Якобы всё из-за ошибки перевода во время последней трансляции разработчиков.

Создатель серии NieR Йоко Таро опроверг недавние слухи о том, что дизайн персонажей NieR: Automata подвергался цензуре, чтобы игру лучше приняла западная аудитория. Якобы такая путаница вышла из-за ошибки переводчика. У себя в X Таро написал: "Я никогда о таком не слышал".

На днях студия Shift Up провела стрим, приуроченный к выходу их проекта Stellar Blade на ПК. Среди приглашённых гостей были продюсер NieR Йосуке Сайто и, собственно, Йоко Таро.

В какой-то момент трансляции бывший глава Playstation Шухей Йошида спросил у разработчиков NieR: как они подходят к созданию дизайнов персонажей? Таро рассказал, что они хотели предложить что-то, чего ещё не было в других проектах:

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"Наша концепция всегда заключается в том, чтобы делать что-то не похожее ни на что другое. Если западная научная фантастика полна солдат, похожих на морских пехотинцев, мы можем пойти в противоположном направлении и использовать, например, готические наряды. Мы склонны идти по пути противоположному общепринятому".

Тут Сайто добавил, что, разумеется, у них есть границы, которые нельзя переступать: "Есть вещи, которые являются неэтичными или аморальными, даже если они являются лишь чертами характера. Мы стараемся провести грань, устанавливая правила о том, что приемлемо, а что нет".

Разработчик имел ввиду общепринятые запретные темы: разные виды насилия, дискриминации и тому подобное. А вот следующая реплика Сайто как раз и стала причиной слухов из-за ошибки переводчика. В английских субтитрах написали: "Некоторые вещи, которые могут быть приемлемы в Японии, могут стать проблематичными в определенных зарубежных регионах. Мы обычно стараемся избегать таких ситуаций".

Это можно трактовать как: "Есть вещи, которые приемлемы в Японии, но неприемлемы на Западе, но свои проекты мы подгоняем под западные стандарты".

На самом же деле Сайто сказал, что если в игре есть подобные темы, то разработчики будут проталкивать их, стараясь не допустить цензуры от западных издателей. Позже разработчик написал у себя в X: "Ах, меня неправильно поняли, а затем продолжили! (Это огромная ошибка перевода... Я имею в виду, что у Nier вообще нет никаких ограничений!!!)".

Как объяснили в издании Automaton, путаница произошла из-за двойного отрицания, которое использовал Сайто. Якобы такая структура предложения может быть очень сложной даже для продвинутого знатока японского языка.

Ранее мы рассказывали, что создатели Stellar Blade переименовали свою новую игру и показали первый арт с героинями. Project Witches теперь называется Project Spirits.

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