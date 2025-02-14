Смотрим на вендиго вживую.

Sony выпустила второй трейлер фильма Until Dawn, и он обещает не пересказывать историю оригинальной игры, а придумать нечто абсолютно новое.

Трейлер начинается с паники, девушка в слезах зовёт на помощь, но её тут же добивает убийца в маске. Однако, вместо смерти - странный откат назад во времени, и кошмар начинается снова. За кадром звучат слова: "Там, дальше по дороге, есть место, где время остановилось".

На экране мелькают сцены отчаяния: компания молодых людей скрывается от различных монстров и убийц, ночь за ночью. В один момент они спасаются от безжалостного маньяка в маске, в другой - сражаются с ожившими мертвецами. Камера выхватывает зловещие образы: жуткий клоун с кровавой улыбкой, девушка, беременная неизвестным существом, мрачный особняк, скрытый в глубине леса.

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Как и в игре, герои оказываются заперты в временной петле, где любая смерть лишь перезапускает кошмар.: "Каждый раз убийца становится другим. Каждый раз становится страшнее", - говорится в описании сюжета.

Режиссёром адаптации стал Дэвид Ф. Сандберг ("И гаснет свет", "Шазам!"), а сценарий написали Блэр Батлер и Гэри Доберман. В актёрский состав вошли Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Азион, Джи-Янг Ю, Майя Митчелл, а вот Питер Стромаре, который в игре играл Доктора Хилла, примерит на себя новую роль: загадочного проводника.

Премьера Until Dawn состоится 25 апреля, и, судя по трейлеру, фильм намерен как минимум повторить успех культовой игры.

Ранее мы рассказывали, что Netflix работает над сериалом по Dungeons and Dragons. Шоу занимается продюсер "Очень странных дел".

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