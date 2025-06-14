И даже недавно анонсированная Asus Xbox Ally - это, по сути, не консоль.

В сети несколько месяцев ходили слухи о портативной консоли Xbox, и вот, 8 июня компания представила свой Xbox Ally. Но, похоже, эту портативку, как и все будущие консоли компании, не совсем правильно считать за консоль Xbox.

Как сообщает The Verge, изначально планировавшаяся портативка была отменена, а Xbox Ally - это даже не консоль, а переносной ПК на Windows с компьютерным железом, сделанный сторонней компанией, в этом случае Asus.

По мнению издания, компания будет и дальше работать по такой моделе: Xbox отдаёт консоль на аутсорс, а потом выпускает устройство под своим брендом.

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Microsoft больше не хочет делать свои консоли, но, в то же время, ей и не хочется терять подписчиков Xbox Game Pass. Кроме того, в такой способ компании, например, будет легче поддерживать работоспособность старых игр, так как устройство работает на модифицированной Windows, и не нужно будет выпускать "некстген-патчи".

The Verge прогнозирует, что в скором будущем на рынке будет несколько консолей под брендом Xbox в разную цену и производительность. Как считает главный редактор издания Том Уоррен, это позволит Microsoft дарить "консольный экспириенс" на разных устройствах:

"Я думаю, что этот проект даст Microsoft возможность контролировать консольный опыт и пользовательский интерфейс на различном оборудовании, чтобы продвигать Game Pass, свои собственные игры для Xbox PC и многое другое".

Ранее известный инсайдер Том Хендерсон тоже сообщал, что Xbox больше не будет делать консоли, но по его информации, компания всё же сделает ещё одно полноценное устройство.

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