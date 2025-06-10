Если обычная PS5 тянет игру в 60 FPS, то и Switch 2 справится, считают в Digital Foundry.

"Ведьмак 4" вполне себе могут портировать на Nintendo Switch 2. В недавнем технодемо CD Projekt RED заявила, что на PS5 игра работает в 60 FPS, что оставляет пространство для того, чтобы Switch 2 выдала хотя бы 30 кадров.

По крайней мере так заявляют аналитики Digital Foundry. По их словам, в таком случае придётся пожертвовать многими графическими технологиями, например трассировкой лучей и системами освещения из Unreal Engine 5: Nanite и Lumen. Ну, и на 60 кадров тоже никто не надеется.

Впрочем, в издании сразу же подчеркнули, что все эти заявления - чистая спекуляция и выдумка. Возможности Switch 2 ещё не изучены, в пример аналитики привели Fortnite на новой консоли от Nintendo, где всё ещё неизвестны масштабы урезаний графики.

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Впрочем, если вспомнить другие "невозможные" порты на Nintendo Switch, вроде DOOM: Eternal или того же "Ведьмак 3", то нельзя недооценивать целеустремлённость разработчиков.

Ранее мы рассказывали, что Cyberpunk 2077 станет первой игрой на Nintendo Switch 2, которая будет использовать DLSS. Нативное разрешение игры в таком режиме - 540p.

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