Кроме того, Playstation выпустила ролик с пересказом сюжета первой части.

На Playstation 5 стартовала предзагрузка Death Stranding 2 для игроков, предзаказавших сиквел.

Для первого запуска достаточно скачать 61 ГБ, но полная игра требует 92 ГБ свободного места на консоли.

Кроме того, на YouTube-канале Playstation появился 6-минутный ролик с пересказом первой части. Правда, новым игрокам для ознакомления с сюжетом он не подойдёт, всё же он для уже проходивших игру, и нужен просто, чтобы освежить память.

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Во второй части Сэму Портеру Бриджеса теперь пройдётся пройти через весь мир, чтобы настроить новую сеть. Точно известно, что отдельные главы игры будут происходить в Мексике и Австралии.

Что до геймплея, то Кодзима обещает намного больше экшена, в сравнении с первой частью. Он даже сравнил свои игры с серией фильмов "Чужой", где первая часть была напряжённым триллером, а вторая - энергичным боевиком.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня эксклюзивно на PS5.

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима переписал сюжет Death Stranding 2, когда узнал, что тестерам всё понравилось. Японский геймдизайнер считает, что если искусство нравится всем - это мейнстрим.

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