Японский геймдизайнер считает, что если искусство нравится всем - это мейнстрим.

Хидео Кодзима известен тем, что делает не самые простые игры и, судя по всему, он делает это вполне сознательно.

Как рассказал композитор Woodkid журналу Rolling Stone, в какой-то момент разработки Кодзима решил изменить ключевые моменты проекта, потому что тестерам слишком понравилось.

По его словам, примерно в середине процесса Кодзима пришёл к нему с тревожным заявлением:

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"У нас проблема. Людям нравится. Слишком нравится. Значит, что-то не так. Нужно что-то изменить".

В его представлении, если игра сразу и всем заходит - это признак того, что она получилась слишком удобной, предсказуемой и, как он выразился, "предварительно пережёванной".

Такой подход ему неинтересен, он хочет, чтобы игрок сначала не понял, даже оттолкнулся, а потом разглядел глубину и по-настоящему полюбил. В его логике именно через сопротивление рождается настоящее восприятие.

В итоге Кодзима переписал отдельные сцены и изменил сценарные решения, потому что счёл игру недостаточно провокационной и эмоционально острой.

Такой подход хорошо вписывается в стиль геймдизайнера. Ещё со времён первого Metal Gear он стремился ломать ожидания, сталкивать игрока с чем-то непривычным.

Релиз Death Stranding 2: On the Beach запланирован на 26 июня эксклюзивно на PS5.

Ранее Хидео Кодзима заявил, что аниме по Death Stranding находится в производстве. Сериал не будет пересказывать игру.

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