Запоминайте рецепты домашних подкормок для огурцов, которые рекомендуют многие дачники.

В июне наступает период активного роста овощей, когда они больше всего нуждаются в питательных веществах. Именно сейчас дачники задумываются, чем полить огурцы от горечи и болезней. Можно обойтись без дорогих препаратов - каждый может приготовить домашний полезный раствор.

Мы назвали несколько вариантов, чем полить огурцы в июне в период цветения. Сейчас самое важное время для внесения удобрений. При этом важно не переборщить с химией, поэтому лучше приготовить домашние средства.

Чем полить огурцы, чтобы не желтели листья

Причинами пожелтения чаще всего являются перепады температуры, перегрев и недостаток витаминов. Первые две причины трудно предотвратить, но последнюю можно контролировать.

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Для обогащения почвы приготовьте смесь из птичьего помета. Растворите 3 кг отходов в 10 л воды. Оставьте настояться на трое суток. Затем еще раз разведите настой 10 л воды и лейте по 1 л под каждый куст. В такой подкормке много минералов и микроэлементов, полезных для овоща.

Также желтизну могут вызывать грибковые болезни. В таком случае лучшим вариантом, чем полить огурцы от пожелтения листьев, будет раствор соды - 1 столовая ложка с горкой на 10 л воды. Ещё одна укрепляющая иммунитет жидкость - 1%-ный раствор бордоской смеси.

Применяйте эти два способа, если в прошлые года растения часто болели.

Чем полить огурцы, чтобы не было пустоцвета

Если на кустах появляются только "мужские" бутоны, под которыми нет плодов. Борная кислота - лучший метод, чем полить огурцы для завязи "женских" цветков. Столовую ложку средства растворите в 200 мл кипятка, а затем влейте в 10-литровую емкость с водой. Опрыскайте грядки из пульверизатора, а остатки жидкости вылейте под корень.

Также "пустые" цветы могут вырастать из-за переизбытка азотных удобрений, поэтому от них стоит временно отказаться.

Чем полить огурцы, чтобы быстрее росли

В первый месяц лета дачникам рекомендуется полить огурцы дрожжами. Смешайте 100 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара и литр воды. Оставьте на 3 дня. Потом разбавьте в 9 литрах воды и поливайте огород по утрам. Такая смесь "запускает" рост и привлекает опылителей.

Желающим получить большой урожай также стоит узнать, как подкормить огурцы золой. Древесный пепел имеет богатый химический состав и легко впитывается растением.

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