Команда обыграла европейскую OG со счётом 2:1.

Украинская команда по Dota 2 NAVI Junior обыграла европейскую OG в финале отборочных на The International 2025, главный турнир в киберспортивной "Доте". Теперь состав будет участвовать в основной части ивента.

Украинская команда смогла дойти до финала без единого поражения, обыграв на своём пути российские команды Yellow Submarine и 1WIN Team, а также саудитскую Nigma Galaxy.

Всего NAVI и OG сыграли 3 карты, а самой продолжительной стала первая игра, которая шла 40 минут, и где OG вышла победителем. Однако следующие 2 карты прошли быстро и под флагом тотальной доминации NAVI Junior. Матч завершился со счётом 2:1.

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Игрок NAVI Junior Артём Niku Бачкур объяснил, почему они потерпели поражение на первой карте. По словам Артёма, команда просто выбрала неправильных героев: "Да в первой мы просто драфт проиграли в ноль. У нас в каждой встрече всегда в первой трудно, либо просто разыгрываемся, тратим их эмоции, потом во 2-3-й уже нормально драфтим и играем".

The International 2025 будет проходить с 11 по 14 сентября в немецком Гамбурге на стадионе Hamburg's Barclays Arena. В турнире примут участие 16 лучших команд по Dota 2 со всего мира.

Ранее мы рассказывали, что NaVi победила на турнире по Counter Strike в Бразилии и заработала 100 тысяч долларов.Финал против немецкой команды MOUZ закончился со счётом 3:1.

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